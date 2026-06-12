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Спорт

Стартовал самый дорогой ЧМ по футболу в истории: итоги первых матчей

автор первого гола на ЧМ по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 10:14 Фото: Instagram/fifaworldcup
Ночью 11 июня 2026 года в Мехико состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, который впервые в истории проходит на территории сразу трех стран – США, Канады и Мексики, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира по футболу 2026 года называют самым дорогим в истории из-за его огромного масштаба, новой системы продажи билетов и гигантских расходов для болельщиков и городов. Впервые в истории на чемпионате играют 48 сборных вместо 32. Количество матчей выросло с 64 до 104 игр. Турнир проходит одновременно в США, Канаде и Мексике. Из-за гигантских расстояний между 16 городами расходы на перелеты, логистику и безопасность выросли в несколько раз.

На чемпионате пройдет три официальных церемонии открытия: после мексиканской столицы – в Торонто и Лос-Анджелесе.

На церемонии открытия в Мехико выступили мексиканские исполнители, колумбийский рэпер Джей Бальвин, его соотечественница Шакира и рэпер Burna Boy. Шакира также станет одним из хедлайнеров шоу в перерыве финального матча ЧМ 19 июля вместе с Мадонной и южнокорейской группой BTS, пишет Avesta.tj.

Перед стартовым матчем итальянский оперный певец Андреа Бочелли и южнокорейская певица EJAE исполнили официальный гимн чемпионата мира DNA.

После завершения церемонии открытия на стадионе в Мехико начался первый матч турнира между сборными Мексики и ЮАР. Победу одержали хозяева поля со счетом 2:0. Автором первого гола за команду и первого года на ЧМ-2026 на 9-й минуте матча стал нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. Во втором тайме преимущество удвоил нападающий Рауль Хименес.

Второй матч в группе А завершился утром 12 июня. Сразились Южная Корея и Чехия, счет – 2:1.

Таким образом, в группе А лидируют команды Мексики и Южной Кореи, набравшие по три очка. Сборные Чехии и ЮАР имеют по нулю баллов.

Вечером 12 июня состоится матч Канада – Босния и Герцеговина. Перед матчем состоится церемония открытия в Торонто.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии везет на ЧМ свои продуты: рыбу, сыр и другие. А современный "Нострадамус" и математик-гений дали прогнозы, кто может победить в чемпионате-2026.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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