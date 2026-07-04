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Спорт

Мертенс высказалась о сенсационной победе над Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 02:30 Фото: Instagram/lenarybakina
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс высказалась после неожиданной победы над второй ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем раунде "Уимблдона", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу бельгийки, занимающей 27-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

"Если честно, у меня просто нет слов. Я невероятно рада, что сумела оставить за собой первый сет и полностью сохранить этот игровой импульс во второй партии. Елена – потрясающая теннисистка, она уже становилась чемпионкой "Уимблдона", поэтому для меня это был очень серьезный и опасный соперник", – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.

Благодаря этому успеху Элизе Мертенс пробилась в стадию 1/8 финала. Там она сразится с представительницей Чехии Марией Боузковой (23-я ракетка мира).

Ранее мы писали о том, как Елена Рыбакина разочаровала фанатов и вылетела с "Уимблдона-2026".

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Аксинья Титова
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