Мертенс высказалась о сенсационной победе над Рыбакиной

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс высказалась после неожиданной победы над второй ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем раунде "Уимблдона", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу бельгийки, занимающей 27-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

"Если честно, у меня просто нет слов. Я невероятно рада, что сумела оставить за собой первый сет и полностью сохранить этот игровой импульс во второй партии. Елена – потрясающая теннисистка, она уже становилась чемпионкой "Уимблдона", поэтому для меня это был очень серьезный и опасный соперник", – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.

Благодаря этому успеху Элизе Мертенс пробилась в стадию 1/8 финала. Там она сразится с представительницей Чехии Марией Боузковой (23-я ракетка мира).

Ранее мы писали о том, как Елена Рыбакина разочаровала фанатов и вылетела с "Уимблдона-2026".