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Спорт

Юлия Путинцева неудачно "поспорила" с 258-й ракеткой мира в Ноттингеме

Вторая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 06:40 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (87-я ракетка мира) не сумели выйти в основной круг турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в полуфинале квалификации Юлия уступила местной теннисистке Алисии Дадни (258-я ракетка мира) в двух сетах – 1:6, 3:6.

Матч шел час и семь минут. За это время Путинцева допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. На счету британки два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

До этого теннисистки на корте не встречались. За выход в основную сетку турнира Алисия Дадни поспорит с японкой Химено Сакацуме (127-я ракетка мира).

Ранее Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после поражения 73-й ракетке мира в Лондоне.

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Аксинья Титова
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