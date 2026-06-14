Юлия Путинцева неудачно "поспорила" с 258-й ракеткой мира в Ноттингеме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (87-я ракетка мира) не сумели выйти в основной круг турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в полуфинале квалификации Юлия уступила местной теннисистке Алисии Дадни (258-я ракетка мира) в двух сетах – 1:6, 3:6.

Матч шел час и семь минут. За это время Путинцева допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. На счету британки два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

До этого теннисистки на корте не встречались. За выход в основную сетку турнира Алисия Дадни поспорит с японкой Химено Сакацуме (127-я ракетка мира).

Ранее Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после поражения 73-й ракетке мира в Лондоне.