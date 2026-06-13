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Спорт

Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после поражения 73-й ракетке мира в Лондоне

теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 11:11 Фото: Instagram/lenarybakina
Аккаунт казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в Instagram внезапно стал недоступным, сообщает Zakon.kz.

Такое неожиданное решение вторая ракетка мира приняла после сенсационного поражения в Лондоне. В четвертьфинале турнира категории WTA 500 Рыбакина уступила британке Кэти Бултер (73-е место в мировом рейтинге WTA) со счетом 5:7, 6:2, 4:6.

Как предположили преданные фанаты Елены, теннисистка закрыла свою страницу в популярной социальной сети из-за травли, которая началась после очередного проигрыша.

пост, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 11:11

Фото: X/sebsharfam2

Но поклонники Рыбакиной не теряют надежды и ждут ее скорого возвращения в Instagram:

  • "Она вернется сильнее. Я в нее верю".
  • "Надеюсь, она никогда не зайдет в X (Twitter) и не увидит, как ее так называемые фанаты пишут весь этот бред и никак не поддерживают ее".
  • "Как фанаты, я понимаю, что люди расстраиваются после поражений, но не нужно устраивать ей травлю в интернете. Ее болельщики – одни из худших, особенно в X".
  • "Почему люди вообще злятся из-за этого поражения? Кого это волнует – есть более важные вещи и турниры. Она вообще не должна была здесь играть. Меня больше волнуют ее здоровье и самочувствие".
  • "Все ее поражения приходят от игроков с низким рейтингом. Поэтому я думаю, что у нее есть реальный игровой кризис. Удары хорошие, но ей все еще не хватает "убийственного инстинкта" (когда приходит брейк-пойнт)".
  • "У Рыбакиной много токсичных фанатов, давайте будем честными. Это видно и здесь. И дело не только в теннисе – я видел, как так называемые фанаты критикуют ее характер, стиль и личную жизнь вне корта. С такими "болельщиками" и враги не нужны".

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 11:11
Выяснилось, сколько могут заработать Рыбакина и Бублик за выступление на "Уимблдоне"

Ранее мы писали, что 73-я ракетка мира, британская теннисистка Кэти Бултер, подытожила матч против казахстанки Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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