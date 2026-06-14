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Спорт

"Я зверь другой породы": Куат Хамитов сделал заявление в адрес Армана Царукяна

Куат Хамитов, ММА, вызов , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 23:04 Фото: Instagram/kuat__khamitov
Популярный казахстанский боец ММА Куат Хамитов обратился к топовому легковесу UFC Арману Царукяну, который накануне одержал уверенную победу над американским ветераном Тони Фергюсоном, передает Zakon.kz.

Громкий борцовский поединок между Царукяном и Фергюсоном состоялся в Сент-Луисе (США) в рамках турнира RAF 10, где российский боец армянского происхождения сумел досрочно остановить знаменитого "Эль-Кукуя" уже во втором раунде.

Казахстанский "Найман" оперативно отреагировал на триумф своего будущего соперника, дав понять, что его ждет совершенно иной уровень сопротивления.

Своими мыслями в адрес оппонента Хамитов поделился на официальной странице в социальных сетях.

"Поздравляю Армана с победой! Но я не Тони Фергюсон и не Пуллас! Я зверь другой породы!", – написал Хамитов 14 июня 2026 года в stories.
Фото: Instagram/kuat__khamitov, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 23:04

Фото: Instagram/kuat__khamitov

Куат Хамитов 28 декабря 2025 года заявил о готовности выйти на замену в бою с первым номером рейтинга UFC в легком весе Арманом Царукяном.

Ожидается, что долгожданная схватка между Хамитовым и Царукяном запланирована на 11 июля.

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Канат Болысбек
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