#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Стало известно, сколько заработал Александр Бублик на турнире в Германии

Александр Бублик, турнир, Германия, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 00:49 Фото: instagram/bublik
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия), передает Zakon.kz.

Как сообщает 14 июня 2026 года издание Sports.kz, в полуфинале 11-я ракетка мира уступил американцу Тейлору Фрицу (9-й номер рейтинга ATP) в двух сетах – 4:6, 4:6 и не смог выйти в финал соревнований.

За выход в полуфинал казахстанский теннисист заработал 100 рейтинговых очков ATP и 40 070 евро призовых.

По ходу турнира Бублик одержал две победы. Во втором круге он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, а в четвертьфинале оказался сильнее француза Джованни Мпеши-Перрикара.

Турнир BOSS OPEN проходил в Штутгарте с 8 по 15 июня. Общий призовой фонд соревнований составил 768 220 евро. Победитель турнира получит 250 рейтинговых очков ATP и 116 855 евро призовых.

Ранее сообщалось, что матч Елены Рыбакиной в Лондоне неожиданно отменили.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене
22:04, 22 октября 2023
Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене
Первая ракетка Казахстана
06:59, 04 января 2026
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Гонконге
Александр Бублик начал турнир в Женеве с уверенной победы
01:50, 21 мая 2026
Александр Бублик начал турнир в Женеве с уверенной победы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Украинский полузащитник &quot;Ордабасы&quot; может перейти в &quot;Астану&quot;
00:45, 15 июня 2026
Украинский полузащитник "Ордабасы" может перейти в "Астану"
&quot;Все выполнили установку&quot;: наставник &quot;Шахтёра&quot; прокомментировал победу над &quot;Хан-Тенгри&quot;
00:10, 15 июня 2026
"Все выполнили установку": наставник "Шахтёра" прокомментировал победу над "Хан-Тенгри"
Видеообзор поражения &quot;Жениса&quot; от &quot;Улытау&quot; в КПЛ
23:50, 14 июня 2026
Видеообзор поражения "Жениса" от "Улытау" в КПЛ
Видеообзор победы &quot;Астаны&quot; над &quot;Иртышом&quot; в КПЛ
23:15, 14 июня 2026
Видеообзор победы "Астаны" над "Иртышом" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: