Стало известно, сколько заработал Александр Бублик на турнире в Германии

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия), передает Zakon.kz.

Как сообщает 14 июня 2026 года издание Sports.kz, в полуфинале 11-я ракетка мира уступил американцу Тейлору Фрицу (9-й номер рейтинга ATP) в двух сетах – 4:6, 4:6 и не смог выйти в финал соревнований.

За выход в полуфинал казахстанский теннисист заработал 100 рейтинговых очков ATP и 40 070 евро призовых.

По ходу турнира Бублик одержал две победы. Во втором круге он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, а в четвертьфинале оказался сильнее француза Джованни Мпеши-Перрикара.

Турнир BOSS OPEN проходил в Штутгарте с 8 по 15 июня. Общий призовой фонд соревнований составил 768 220 евро. Победитель турнира получит 250 рейтинговых очков ATP и 116 855 евро призовых.

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