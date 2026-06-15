Япония вырвала ничью у звездных Нидерландов в драматичном матче ЧМ по футболу

Сборные Нидерландов и Японии не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026. Встреча группы F завершилась со счетом 2:2, сообщает Zakon.kz.

После безголевого первого тайма счет на 50-й минуте открыл защитник Нидерландцев Вирджил ван Дейк. Спустя семь минут нападающий Кэйто Накамура восстановил равновесие.

На 64-й минуте Крисенсио Саммервилл вновь вывел европейскую команду вперед, однако удержать преимущество не удалось. За минуту до конца основного времени полузащитник Даити Камада забил ответный мяч и установил окончательный счет – 2:2.

После первого тура обе команды набрали по одному очку и возглавили турнирную таблицу группы F. Позже в группе сыграют сборные Швеции и Туниса.

Ранее сообщалось, что в Мехико состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, который впервые в истории проходит на территории сразу трех стран – США, Канады и Мексики.