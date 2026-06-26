Нидерланды и Япония завоевали путевки в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Прошедшей ночью финишировали все матчи предварительного раунда Чемпионата мира по футболу в группе F, по итогам которых сборные Нидерландов и Японии пробились в плей-офф турнира с первого и второго места, соответственно, сообщает Zakon.kz.

"Оранжевые" в заключительном поединке группового этапа оказались сильнее Туниса со счетом 3:1. Африканцы уже на третьей минуте матча "привезли" гол в свои ворота, когда не повезло Элье Схири. Спустя мгновение голландцы удвоили свое преимущество, отличился Брайан Бробби.

В начале второго тайма Хазем Мастури сумел отыграть один мяч, но все же последний мяч в этой игре забили европейцы, порадовал своих фанатов Жан-Поль ван Хекке.

В другой встрече этого квартета Япония и Швеция разошлись миром – 1:1. На гол Дайдзена Маэда скандинавская дружина ответила красивым ударом в исполнении Энтони Эланга.

Таким образом, Нидерланды закрыли группу на первом месте (7 очков), "синие самураи" – на второй позиции (5) и в третий раз подряд вышли в плей-офф мундиаля.

Также стоит отметить сборную Швеции, которая заняла здесь третью строчку и гарантировала себе участие в 1/16 финала турнира.

А первыми счастливчиками среди команд, которые заняли третьи места на ЧМ-2026, днем ранее стали представители Боснии и Герцеговины.