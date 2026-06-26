#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Нидерланды и Япония завоевали путевки в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Футбол Плей-офф Путевки, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:26 Фото: Instagram/fifaworldcup
Прошедшей ночью финишировали все матчи предварительного раунда Чемпионата мира по футболу в группе F, по итогам которых сборные Нидерландов и Японии пробились в плей-офф турнира с первого и второго места, соответственно, сообщает Zakon.kz.

"Оранжевые" в заключительном поединке группового этапа оказались сильнее Туниса со счетом 3:1. Африканцы уже на третьей минуте матча "привезли" гол в свои ворота, когда не повезло Элье Схири. Спустя мгновение голландцы удвоили свое преимущество, отличился Брайан Бробби.

В начале второго тайма Хазем Мастури сумел отыграть один мяч, но все же последний мяч в этой игре забили европейцы, порадовал своих фанатов Жан-Поль ван Хекке.

В другой встрече этого квартета Япония и Швеция разошлись миром – 1:1. На гол Дайдзена Маэда скандинавская дружина ответила красивым ударом в исполнении Энтони Эланга.

Таким образом, Нидерланды закрыли группу на первом месте (7 очков), "синие самураи" – на второй позиции (5) и в третий раз подряд вышли в плей-офф мундиаля.

Также стоит отметить сборную Швеции, которая заняла здесь третью строчку и гарантировала себе участие в 1/16 финала турнира.

А первыми счастливчиками среди команд, которые заняли третьи места на ЧМ-2026, днем ранее стали представители Боснии и Герцеговины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Дубль Франции
09:52, 23 июня 2026
Дубль Мбаппе позволил Франции завоевать путевку в плей-офф ЧМ-2026
драма в группе F: Япония вырвала ничью у Нидерландов
06:49, 15 июня 2026
Япония вырвала ничью у звездных Нидерландов в драматичном матче ЧМ по футболу
Футбол Бразилия Плей-офф
11:27, 25 июня 2026
Бразилия и Марокко продолжают борьбу за "золото" ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Асу Алмабаев
11:53, Сегодня
Казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан сделали вес перед своими боями на UFC в Баку
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
11:31, Сегодня
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
Гусман Кыргызбаев
11:07, Сегодня
Гусман Кыргызбаев бросил молодого бразильца и вышел в финал Grand Prix в Циндао
Елдос Сметов
10:51, Сегодня
Grand Prix в Циндао: Сметов одолел узбека Кучкарова и поборется за "бронзу" турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: