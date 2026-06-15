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Спорт

"Ордабасы" в гостях обыграл "Елимай" и оторвался от "Кайрата" в КПЛ-2026

Футбол Победа Елимай, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 12:42 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Накануне завершились матчи 13-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, по итогам которых "Ордабасы" (Шымкент) нарастил свой отрыв от "Кайрата" до четырех очков в таблице. А если взять игру в запасе у южан, то тогда их преимущество еще весомее, сообщает Zakon.kz.

В центральном поединке прошедшего тура команда Андрея Мартина уверенно обыграла на выезде одного из фаворитов сезона "Елимай" из Семея со счетом 3:1.

Тем самым шымкентский коллектив одержал пятую подряд победу в казахстанском чемпионате высшего дивизиона и упрочил свое лидерство в турнирной таблице, набрав 31 балл.

К тому же "Ордабасы" по-прежнему идет без поражений в текущем сезоне, а если посмотреть статистику всех матчей 2026 года, включая и товарищеские, то и здесь никому пока не удалось их переиграть.

Главный конкурент южан и действующий чемпион страны "Кайрат" в отчетном туре дома потерял очки в противостоянии с "Атырау" (1:1).

На третьем месте в турнирной таблице КПЛ-2026 по-прежнему стоит "Окжетпес" (Кокшетау), сыгравший вничью в гостях с талдыкорганским "Жетысу" – 2:2, дважды отыгравшись благодаря дублю Оралхана Омиртаева.

Постепенно поправляет свои дела серебряный призер КПЛ-2025 – "Астана", которая одержала четвертую домашнюю победу подряд.

В минувшие выходные столичный клуб был сильнее павлодарского "Иртыша" (2:0). Другие результаты 13-го тура и окончательная расстановка команд выглядит следующим образом.

Здесь стоит напомнить, что "Кайрат" отдал свое лидерство в таблице КПЛ после очного противостояния с "Оддабасы", которое прошло еще 28 мая.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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