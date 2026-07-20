"Ордабасы" и "Елимай" подвели итог 18-го тура КПЛ-2026 по футболу
В этом поединке "южане" быстро открыли счет – на седьмой минуте отличился Берн Йонсен. Буквально через пять минут гости восстановили равновесие благодаря точному удару Фессу Плакки.
Но перед уходом на перерыв Ги-Марселин Килама снова вывел "Ордабасы" вперед.
Во втором тайме лидер шымкентского коллектива Эльхан Астанов был удачлив с пенальти и увеличил преимущество своих коллег – 3:1.
Таким образом, подопечные молдавского специалиста Андрея Мартина, обыграв "Елимай", спустя сутки снова вернули себя лидерство в таблице КПЛ-2026, накопив 43 очка.
Также вчера прошла еще одна встреча 18-го тура, в которой "Актобе" на выезде разгромил "Алтай" из Усть-Каменогорска (4:2) и возвратился в топ-5 лучших команд чемпионата страны (28 баллов).
Между тем несколько дней назад сборная РК по пара волейболу завоевала историческую "бронзу" на ЧМ-2026 в Китае.