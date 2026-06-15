Официально: звезда сборной Испании и "Челси" перешел в "Реал"

15 июня самый титулованный футбольный клуб планеты "Реал" объявил о своем первом приобретении в текущем межсезонье. Майку "сливочных" вскоре после ЧМ-2026 примерит 27-летний защитник Марк Кукурелья, сообщает Zakon.kz.

Опытный футболист сборной Испании перешел в "Реал" из лондонского "Челси" за 60 млн евро. С ним подписан контракт до 2032 года.

Кукурелья является воспитанником известных испанских академий "Эспаньола" и "Барселоны". Свою профессиональную карьеру он начал в 2017 году.

Спустя пять лет Марк стал выступать за "аристократов", где сыграл 113 игр и забил шесть мячей.

Новичок "Реала" в эти дни находится в окружении сборной Испании, которая готовится к стартовому матчу ЧМ-2026 против Кабо-Верде (15 июня).

Если Кукурелья ушел в "Реал", то вместо него в "Челси" вскоре придет наш Дастан Сатпаев. 17-летний форвард послезавтра проведет свой прощальный матч в Алматы за "Кайрат".