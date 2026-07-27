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Спорт

С какими игроками хочет расстаться новый наставник "Реала" Жозе Моуринью

Футбол Список Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:43 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Чуть меньше трех недель осталось до старта будущего сезона в испанском футбольном чемпионате. С амбициозными планами и новым наставником собирается войти в него самый титулованный клуб планеты – мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Вернувшийся в свое кресло португальский наставник Жозе Моуринью, конечно же, строит свои планы на предстоящий сезон, в котором хочет видеть тех исполнителей, которые импонируют ему и его взглядам на футбол.

Но есть и те игроки, с которыми он, скорее всего, распрощается и от которых не ждет больших результатов. По информации As, сейчас "сливочные" хотят избавиться от трех футболистов, чтобы купить вместо них других звездных игроков.

Есть большая вероятность того, что королевский клуб расстанется с Раулем Асенсио, Гонсало Гарсией и Франко Мастантуоно.

Вся эта тройка уже сама тоже подыскивает варианты продолжения карьеры в других командах.

Вдобавок к ним полузащитники Браим Диас и Эдуардо Камавинга также не входят в список игроков основного состава Моуринью на грядущий сезон.

Но эта пара не хочет уходить и хочет доказать свою ценность в мадридском коллективе.

Что касается новичков, то "Реал" хочет подписать в ближайшее время испанца Родри и ивуарийца Яна Диоманде.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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