"Влюбляться снова и снова": Бибисара Асаубаева и Жавохир Синдаров показали новые кадры из Парижа

Новыми фотографиями и видео из города любви поделились казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева и узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров, сообщает Zakon.kz.

Так, в своем Instagram 22-летняя заслуженный мастер спорта РК опубликовала серию фотографий и видео, сделанных на фоне Эйфелевой башни и Лувра.

"Не смогла выбрать только одну. Подборка фотографий из Парижа", – написала Бибисара 14 июня 2026 года.

Внимательные поклонники Асаубаевой нашли то самое долгожданное фото с Синдаровым, лишь долистав карусель. На снимке шахматисты руками изображают сердце на фоне легендарной башни.

Романтичными видео с Жавохиром Бибисара поделилась в своем Telegram-канале.

"Влюбляться снова и снова..." – подписала Асаубаева ролики из Парижа.

Подписчики в комментариях сначала завалили именитую спортсменку Казахстана вопросами, где же ее любимый шахматист из Узбекистана. Затем они начали подсказывать друг другу, что нужно долистать карусель до конца, чтобы найти то самое долгожданное фото. В целом Бибисаре и Жавохиру пожелали счастья и успехов в будущих соревнованиях:

"Где Синдаров?"

"Ты великолепна".

"Париж вам идет".

"Молода, умна, прекрасна".

"Отметь теперь фотографа".

"Последнее фото – любовь".

"Красивая ты и красивый Париж".

"Фотографом является Жавохир?"

"Сияешь ярче всех огней Парижа".

"Последнее фото – самое лучшее".

"Фотография, которую ждали люди, в самом конце".

"Будь счастлива. Желаю побед в предстоящих турнирах".

"Как всегда, фотография, которую мы ждали, в самом конце".

"Я догадалась – эта рука на последнем фото принадлежит Жавохиру".

"Я просто знаю, что Синдаров сделал эти фотографии, но доказать это не могу".

"Желаю вам с человеком, который рядом с вами, вечную, неугасаемую любовь и счастье".

"Бибисара, вы расцвели. Пусть отношения будут гармоничными, искренне желаю вам настоящей любви. Пусть паша прайм-эра длится вечно. Пусть весь хейт подстегнут к новым достижениям и росту".

Между тем двумя днями ранее фотографиями из сказочного города поделился Синдаров, который подписал публикацию лаконично: "Парижская атмосфера".

В серии снимков не было ни одной с Асаубаевой, но она отметилась в комментариях.

"Фотографа не отмечаешь", – обратилась к Синдарову казахстанка.

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Ранее сообщалось, что Бибисара Асаубаева и Жавохир Синдаров побывали вместе в Диснейленде Парижа. Соответствующими кадрами казахстанская шахматистка поделилась 13 июня 2026 года.