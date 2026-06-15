#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

"Влюбляться снова и снова": Бибисара Асаубаева и Жавохир Синдаров показали новые кадры из Парижа

шахматистка Бибисара Асаубаева, шахматист Жавохир Синдаров, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 18:26 Фото: Instagram/bibisarachess, Instagram/javokhir_sindarov
Новыми фотографиями и видео из города любви поделились казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева и узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров, сообщает Zakon.kz.

Так, в своем Instagram 22-летняя заслуженный мастер спорта РК опубликовала серию фотографий и видео, сделанных на фоне Эйфелевой башни и Лувра.

"Не смогла выбрать только одну. Подборка фотографий из Парижа", – написала Бибисара 14 июня 2026 года.

Внимательные поклонники Асаубаевой нашли то самое долгожданное фото с Синдаровым, лишь долистав карусель. На снимке шахматисты руками изображают сердце на фоне легендарной башни.

руки, сердце, Париж, Эйфелева башня, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 18:26

Фото: Instagram/bibisarachess

Романтичными видео с Жавохиром Бибисара поделилась в своем Telegram-канале.

шахматистка Бибисара Асаубаева, шахматист Жавохир Синдаров, Париж, Эйфелева башня, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 18:26

Фото: Telegram/bibissarachess

"Влюбляться снова и снова..." – подписала Асаубаева ролики из Парижа.

Подписчики в комментариях сначала завалили именитую спортсменку Казахстана вопросами, где же ее любимый шахматист из Узбекистана. Затем они начали подсказывать друг другу, что нужно долистать карусель до конца, чтобы найти то самое долгожданное фото. В целом Бибисаре и Жавохиру пожелали счастья и успехов в будущих соревнованиях:

  • "Где Синдаров?"
  • "Ты великолепна".
  • "Париж вам идет".
  • "Молода, умна, прекрасна".
  • "Отметь теперь фотографа".
  • "Последнее фото – любовь".
  • "Красивая ты и красивый Париж".
  • "Фотографом является Жавохир?"
  • "Сияешь ярче всех огней Парижа".
  • "Последнее фото – самое лучшее".
  • "Фотография, которую ждали люди, в самом конце".
  • "Будь счастлива. Желаю побед в предстоящих турнирах".
  • "Как всегда, фотография, которую мы ждали, в самом конце".
  • "Я догадалась – эта рука на последнем фото принадлежит Жавохиру".
  • "Я просто знаю, что Синдаров сделал эти фотографии, но доказать это не могу".
  • "Желаю вам с человеком, который рядом с вами, вечную, неугасаемую любовь и счастье".
  • "Бибисара, вы расцвели. Пусть отношения будут гармоничными, искренне желаю вам настоящей любви. Пусть паша прайм-эра длится вечно. Пусть весь хейт подстегнут к новым достижениям и росту".

Между тем двумя днями ранее фотографиями из сказочного города поделился Синдаров, который подписал публикацию лаконично: "Парижская атмосфера".

В серии снимков не было ни одной с Асаубаевой, но она отметилась в комментариях.

"Фотографа не отмечаешь", – обратилась к Синдарову казахстанка.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 18:26
Бибисара Асаубаева – новый лидер обновленного рейтинга FIDE, а где расположился Жавохир Синдаров

Ранее сообщалось, что Бибисара Асаубаева и Жавохир Синдаров побывали вместе в Диснейленде Парижа. Соответствующими кадрами казахстанская шахматистка поделилась 13 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
шахматистка Бибисара Асаубаева, шахматист Жавохир Синдаров
17:28, 13 июня 2026
"Ребенок счастлив": Бибисара Асаубаева поделилась кадрами с Жавохиром Синдаровым из сказочного Парижа
шахматистка Бибисара Асаубаева, шахматист Жавохир Синдаров
16:19, 20 апреля 2026
Бибисара Асаубаева раскрыла детали знакомства с шахматистом из Узбекистана
Жавохир Синдаров победил на турнире претендентов
07:00, 15 апреля 2026
Бибисара Асаубаева нежно обратилась к шахматисту из Узбекистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Акжайык&quot;
19:54, Сегодня
Арман Смаилов официально перешёл в "Туран"
Фото: UFC
19:25, Сегодня
"Горжусь своим воином": Двалишвили поддержал Топурию после поражения в бою с Гейджи
Фото: КФБ
18:59, Сегодня
Дина Исламбекова нокаутом выиграла первый бой на Кубке мира по боксу в Китае
Фото: Akorda.kz
18:52, Сегодня
Токаев поздравил Головкина с включением в Международный зал боксёрской славы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: