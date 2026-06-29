"А где Синдаров?": почему возлюбленный Бибисары Асаубаевой не сопровождал ее в поездке в Узбекистан

Накануне, 28 июня 2026 года, казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева порадовала своих поклонников фотографиями, сделанными в Узбекистане. Туда она отправилась встретиться с подругами, компанию ей составила сестренка Бибиайша, сообщает Zakon.kz.

Серией фото и видео 22-летняя шахматистка поделилась в своем Instagram.

"Девичья поездка в Узбекистан. Так много смеха, ночных разговоров и воспоминаний, которые я буду хранить всегда. Очень благодарна за эти дни и за моих девочек", – написала под постом Бибисара.

Отдельную благодарность за приглашение она выразила подруге – блогеру Мие Муратте, а также ее замечательной семье. Асаубаева отметила, что благодаря невероятному гостеприимству и доброте семьи подруги "чувствовала себя такой желанной гостьей". Шахматистка добавила, что для нее "это действительно очень много значит".

"И конечно, спасибо всем, кто подходил ко мне во время поездки. Мне всегда так приятно встречаться с вами лично! Спасибо вам за всю вашу поддержку и доброту – это значит для меня гораздо больше, чем вы можете себе представить", – заключила Бибисара.

На публикацию отреагировал возлюбленный – узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров. Он не смог составить компанию Асаубаевой во время поездки в Узбекистан, так как улетел на чемпионат мира по футболу, чтобы поддержать сборную Узбекистана.

"Ташкент", – написал шахматист, сопроводив комментарий смайликом в виде алого сердца.

Узбекистанские фолловеры, которых у Бибисары стало много, отметили, что искали среди многочисленных фото и видео кадры с Жавохиром. Они выразили надежду, что следующее путешествие Асаубаевой по Узбекистану состоится с Синдаровым:

"Красотки".

"Буду скучать".

"А где Синдаров?"

"Добро пожаловать в Узбекистан".

"Как только я вижу ваши посты, сразу же начинаю искать Жавохира".

"Надеюсь, в следующий раз вы отправитесь в путешествие по Узбекистану вместе с Жавохиром Синдаровым".

"Наша прекрасная Бибисарочка! Наше солнышко. Пусть всегда и везде тебя окружают только хорошие добрые люди. Очень тебя любим".

"Сара, я тоже очень хотела увидеть вас, пока вы были в Ташкенте эти 6 дней, и сделать с вами фото на память. Но, к сожалению, не судьба… Верю, что, если Бог даст, в ваш следующий приезд у меня обязательно получится встретиться с вами".

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