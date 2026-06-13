"Ребенок счастлив": Бибисара Асаубаева поделилась кадрами с Жавохиром Синдаровым из сказочного Парижа

Казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева и узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров побывали вместе в Диснейленде Парижа, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 июня 2026 года, стало известно из Instagram Асаубаевой.

"Ребенок счастлив. Какой был ваш любимый мультик? Мой, наверное, "Король Лев" и "Рататуй", – написала под серией фото и видео 22-летняя шахматистка.

На публикацию отреагировал Синдаров, который оставил трогательный комментарий: "Принцесса Диснея".

Судя по комментариям, больше всего поклонников тронула самая крайняя в карусели фотография, где Жавохир и Бибисара запечатлены со спины на фоне замка. На снимке пара стоит в обнимку и руками изображает сердце.

Комментаторы пожелали Асаубаевой и Синдарову счастья и профессиональных успехов:

"Жавохир красавчик".

"Узбекистанская келин".

"Последнее фото – в самое сердце".

"Последнее фото – самое трогательное".

"Пусть ваши глаза всегда сияют от радости и счастья".

"Так долго ждала последнего фото, что долистала до конца. Я так люблю их, хочу, чтобы они были вместе".

"Последнее фото – это красиво и трогательно! Желаю вам безграничного счастья и профессиональных успехов!"

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