#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Казахстан завоевал сразу пять медалей на международном турнире по бадминтону в Армении

Казахстан завоевал сразу пять медалей на международном турнире по бадминтону в Армении, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 19:34 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по бадминтону отметилась пятью наградами на международном турнире серии European Youth Gran Prix в Ереване (Армения), сообщает Zakon.kz.

В индивидуальных соревнованиях среди спортсменов возрастом до 15 лет Арслан Орманов поднялся на первую ступень пьедестала. Второе место заняла Вероника Моисеенко.

Моисеенко также стала второй в парном разряде. В этой же дисциплине Орманов финишировал третьим.

В смешанном парном разряде Арслан Орманов и Вероника Моисеенко стали бронзовыми призерами.

Ранее четыре медали завоевал Казахстан на турнире по бадминтону среди юниоров в Уганде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан завоевал четыре медали на турнире в Уганде
19:04, 26 февраля 2026
Четыре медали завоевал Казахстан на турнире по бадминтону среди юниоров в Уганде
Казахстан завоевал очередные две медали на турнире по настольному теннису в Египте
06:40, 30 октября 2024
Казахстан завоевал две медали на турнире по настольному теннису в Египте
Лидер команды Казахстана по бадминтону завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже
19:56, 17 апреля 2024
Лидер команды Казахстана по бадминтону завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Акжайык&quot;
19:54, Сегодня
Арман Смаилов официально перешёл в "Туран"
Фото: UFC
19:25, Сегодня
"Горжусь своим воином": Двалишвили поддержал Топурию после поражения в бою с Гейджи
Фото: КФБ
18:59, Сегодня
Дина Исламбекова нокаутом выиграла первый бой на Кубке мира по боксу в Китае
Фото: Akorda.kz
18:52, Сегодня
Токаев поздравил Головкина с включением в Международный зал боксёрской славы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: