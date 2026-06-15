Казахстан завоевал сразу пять медалей на международном турнире по бадминтону в Армении

Команда Казахстана по бадминтону отметилась пятью наградами на международном турнире серии European Youth Gran Prix в Ереване (Армения), сообщает Zakon.kz.

В индивидуальных соревнованиях среди спортсменов возрастом до 15 лет Арслан Орманов поднялся на первую ступень пьедестала. Второе место заняла Вероника Моисеенко.

Моисеенко также стала второй в парном разряде. В этой же дисциплине Орманов финишировал третьим.

В смешанном парном разряде Арслан Орманов и Вероника Моисеенко стали бронзовыми призерами.

Ранее четыре медали завоевал Казахстан на турнире по бадминтону среди юниоров в Уганде.