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Спорт

Бублик проиграл 74-й ракетке мира и не смог защитить титул в Галле

Теннис Поражение Галле, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 16:50 Фото: Instagram/atphalle_official
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик после прекрасного прошлого сезона продолжает свое нестабильное, а порой невыразительное выступление уже в 2026 году, проигрывая матч за матчем, сообщает Zakon.kz.

16 июня наш теннисист не смог защитить свой прошлогодний титул на кортах немецкого Галле, уступив сразу же в первом круге турнира ATP 500.

Обидчиком Александра стал 74-й номер мирового рейтинга ATP – Маттиа Беллуччи (Италия), которому удалось отпраздновать победу в двух партиях – 7:6 (8:6), 6:1.

Тем самым Бублик не только вылетел из турнира, но и потерял важнейшие 400 очков личного рейтинга, что позволит его преследователем вскоре догнать его.

Также сегодня огорчила своих поклонников наш лучший парный игрок в женском парном разряде Анна Данилина, которая со своей напарницей Александрой Крунич проиграла поединок стартового раунда на турнире в немецком Берлине. Большое сопротивление им оказали Эйжи Мухаммад (США) и Фанни Столлар (Венгрия), выигравшие этот матч со счетом 3:6, 7:6, 10:6.

Несмотря на провал в Галле, накануне Александр Бублик был включен в состав сборной мира на Кубок Лейвера-2026, который пройдет в Лондоне 25-27 сентября.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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