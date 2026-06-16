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Спорт

Рыбакина прокомментировала, почему резко ушла из соцсетей после поражения в Лондоне

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 05:19 Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос издания TennisRatio о том, почему она после поражения в Лондоне на прошлой неделе заблокировали свой аккаунт в соцсети, а затем восстановили его, ограничив возможность оставлять комментарии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, она временно ушла из соцсетей из-за того, что не хотела тратить много времени на удаление негативных комментариев.

"Иначе это просто невозможно контролировать, и, конечно, это не самое приятное занятие. Обычно я не обращаю на это особого внимания, но в тот момент мне показалось, что это важно. Во многом это связано с работой, и я почувствовала, что, если эти люди не могут остановиться в тот момент, потому что потеряли немного денег, я лучше дам возможность не комментировать ничего, а потом восстановлю аккаунт. Я не могу проводить весь день, очищая свой аккаунт. У меня есть небольшая помощь с контентом, однако это не полная занятость. Поэтому я подумала, что даже для меня лучше тратить меньше времени на социальные сети", – сказала Рыбакина.

Ранее стало известно, что Рыбакина отправится в Берлин после громкого поражения.

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