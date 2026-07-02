Рыбакина подвела итоги матча с американкой на "Уимблдоне"

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в третий круг "Уимблдона", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во втором раунде турнира Рыбакина одержала уверенную победу над американкой Кэти Макналли (50-я в мировом рейтинге – 6:1, 6:2).

"Я очень довольна игрой. Определенно, я прибавила по сравнению с первым матчем. Кэти – сложная соперница. Я рада, что смогла сосредоточиться и выиграть в двух сетах", – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Как отметила казахстанка, в этот раз ей удалось совершить меньше невынужденных ошибок.

"Подача – над ее процентом мне еще нужно поработать. Но в целом она тоже была не так уж плоха, так что я счастлива, что все становится лучше и лучше, и у меня есть еще одна возможность сыграть. Большое спасибо, что пришли. Здесь потрясающая атмосфера", – поблагодарила Рыбакина.

В третьем круге Елена встретится с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Ранее в парном разряде "Уимблдона-2026" состоялось казахстанское противостояние.