В "Челси" раскрыли планы на Дастана Сатпаева
Фото: Instagram/d.satpayev
Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо обозначил позицию по новичку "синих" Дастану Сатпаеву из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz со ссылкой на издание Jeunesfooteux, игрок сборной Казахстана присоединится к лондонцам 12 августа, в день своего 18-летия, и начнет сборы под руководством испанского специалиста.
Пока в офисе "Челси" преобладает сценарий, по которому футболист пробудет в клубе несколько недель, чтобы Алонсо смог оценить его качества, после этого, в случае необходимости, его отправят в аренду в "Страсбург".
Клуб французской Лиги 1, который также принадлежит консорциуму BlueCo, владеющему "Челси", ищет двух форвардов в летнее окно. Там Сатпаева могут проверить на соответствие требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.
Ранее "Кайрат" сделал заявление перед последним матчем Дастана Сатпаева.
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