В "Челси" раскрыли планы на Дастана Сатпаева

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо обозначил позицию по новичку "синих" Дастану Сатпаеву из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz со ссылкой на издание Jeunesfooteux, игрок сборной Казахстана присоединится к лондонцам 12 августа, в день своего 18-летия, и начнет сборы под руководством испанского специалиста.

Пока в офисе "Челси" преобладает сценарий, по которому футболист пробудет в клубе несколько недель, чтобы Алонсо смог оценить его качества, после этого, в случае необходимости, его отправят в аренду в "Страсбург".

Клуб французской Лиги 1, который также принадлежит консорциуму BlueCo, владеющему "Челси", ищет двух форвардов в летнее окно. Там Сатпаева могут проверить на соответствие требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.

Ранее "Кайрат" сделал заявление перед последним матчем Дастана Сатпаева.