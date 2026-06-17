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Спорт

В "Челси" раскрыли планы на Дастана Сатпаева

Футболист Сборной Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 08:34 Фото: Instagram/d.satpayev
Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо обозначил позицию по новичку "синих" Дастану Сатпаеву из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz со ссылкой на издание Jeunesfooteux, игрок сборной Казахстана присоединится к лондонцам 12 августа, в день своего 18-летия, и начнет сборы под руководством испанского специалиста.

Пока в офисе "Челси" преобладает сценарий, по которому футболист пробудет в клубе несколько недель, чтобы Алонсо смог оценить его качества, после этого, в случае необходимости, его отправят в аренду в "Страсбург".

Клуб французской Лиги 1, который также принадлежит консорциуму BlueCo, владеющему "Челси", ищет двух форвардов в летнее окно. Там Сатпаева могут проверить на соответствие требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.

Ранее "Кайрат" сделал заявление перед последним матчем Дастана Сатпаева.

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Аксинья Титова
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