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Спорт

Австрия обыграла Иорданию и готовится к битве с Аргентиной на ЧМ-2026

Футбол Победа Иордании, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:33 Фото: Instagram/fifaworldcup
17 июня на мундиале завершился второй матч стартового раунда группы J, где сборная Австрии одержала победу над Иорданией со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Европейцы вышли вперед благодаря голу Романо Шмида, когда он отличился на 21-й минуте. Сразу после перерыва команда Иордании восстановила баланс усилиями Али Ольвана.

Судьба этой встречи решилась за последние 13 минут, когда австрийцы больше и опасно атаковали ворота соперника.

Конечно, вначале им помог защитник "рыцарей" Язан Аль-Араб, который отметился автоголом. А уже с финальным свистком точку поставил ветеран австрийской дружины Марко Арнаутович, который удачно реализовал пенальти.

Тем самым подопечные Ральфа Рангника после первого тура набрали три очка и занимают второе место в группе J, уступая Аргентине только по разнице мячей.

Именно с чемпионами мира 22 июня Австрия встретится во втором туре ЧМ-2026.

Что касается Аргентины, то она сегодня рано утром разгромила Алжир (3:0), где хет-триком блеснул Лионель Месси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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