Алжир вырвал волевую победу над Иорданией на ЧМ-2026 по футболу

Очередной игровой день на чемпионате мира по футболу 2026 года завершился поединком в группе J, где сборная Алжира, проигрывая по ходу встречи, сумела обыграть Иорданию со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Заключительный матч второго тура данного квартета проходил на арене "Ливайс Стэдиум" в Сан-Франциско (США).

В этом противостоянии счет на 36-й минуте открыл иорданец Низар Аль-Рашдан. "Лисы пустыни" воспряли духом после перерыва, когда Надир Бенбуали забил ответный мяч.

А за восемь минут до финального свистка Амин Гуири принес победу своим соотечественникам – 2:1.

Таким образом, команда Владимира Петковича набрала первые три очка на нынешнем турнире и делит второе и третье места в таблице группы J.

Теперь в очном поединке 28 июня обе команды определят обладателя второй путевки в плей-офф текущих соревнований.

Немного ранее из этого квартета досрочно гарантировала себе проход в 1/16 финала сборная Аргентины, переигравшая австрийцев со счетом 2:0.

Между тем накануне в Лондоне квалификационными играми стартовал "Уимблдон", где успеха добился казахстанец Тимофей Скатов.