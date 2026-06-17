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Спорт

США рассматривают вопрос выдачи визы для мамы вратаря сборной Кабо-Верде

Футбол Виза США, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 13:39 Фото: Instagram/vozinha1
Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис обратился к государственному секретарю Марко Рубио с просьбой решить вопрос с выдачей визы для матери звездного вратаря сборной Кабо-Верде – Возиньи, сообщает Zakon.kz.

У матери 40-летнего голкипера немного ранее возникли трудности с въездом в США, из-за чего она не смогла присутствовать на матче Кабо-Верде против Испании.

Как известно, этот поединок закончился сенсационной ничьей (0:0) в стартовом туре группового раунда ЧМ-2026.

"Футбольная сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. К сожалению, мама голкипера не смогла приехать на этот матч. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как ее ребенок творит историю. Я попросил государственного секретаря сделать все возможное, чтобы обеспечить ее присутствие на следующей игре Кабо-Верде".Заявление Хакима Джеффриса

В поединке с Испанией Возинья сделал семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи, а его популярность в соцсетях возросла в 100 раз.

Теперь во втором туре группового этапа ЧМ-2026 Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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