США рассматривают вопрос выдачи визы для мамы вратаря сборной Кабо-Верде
У матери 40-летнего голкипера немного ранее возникли трудности с въездом в США, из-за чего она не смогла присутствовать на матче Кабо-Верде против Испании.
Как известно, этот поединок закончился сенсационной ничьей (0:0) в стартовом туре группового раунда ЧМ-2026.
The Cabo Verde national football team shocked Spain on the strength of a historic performance by goalkeeper Vozinha.— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 16, 2026
His Mom was unable to be there because of visa complications.
No mother should miss the chance to see her child make history.
I have asked Secretary of State…
"Футбольная сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. К сожалению, мама голкипера не смогла приехать на этот матч. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как ее ребенок творит историю. Я попросил государственного секретаря сделать все возможное, чтобы обеспечить ее присутствие на следующей игре Кабо-Верде".Заявление Хакима Джеффриса
В поединке с Испанией Возинья сделал семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи, а его популярность в соцсетях возросла в 100 раз.
Теперь во втором туре группового этапа ЧМ-2026 Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.