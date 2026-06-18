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Спорт

Власти США разрешили въезд в страну матери звездного вратаря Кабо-Верде

Футбол Выдача Визы Матери, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 18:03 Фото: Instagram/vozinha1
Мама голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи спустя сутки после вмешательства лидера демократов Хакима Джеффриса все-таки получила визу в США. Она планирует прибыть на следующий матч своего 40-летнего сына на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию сегодня утром распространил сам Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США.

"Благодарю госсекретаря Рубио, должностных лиц Госдепартамента США, правительство Кабо-Верде и FIFA за совместную работу, благодаря которой это стало возможным". Хаким Джеффрис

Политик добавил, что все сборы отменены и сейчас ведутся приготовления к ее поездке на матч Кабо-Верде против Уругвая, который пройдет в Майами 20 июня.

Ситуация с выдачей визы получила огласку на днях, после того как вратарь в один миг стал главной звездой ЧМ-2026, совершив ключевые сейвы в сенсационном матче с Испанией (0:0).

Сам Возинья публично рассказал о проблеме, что привлекло внимание Джеффриса, который сразу же вызвался помочь герою Кабо-Верде.

Это крошечное государство входит в число 50 стран, гражданам которых требуется залог до 15 000 долларов для получения визы в США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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