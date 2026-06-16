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Спорт

Популярность голкипера Кабо-Верде за ночь возросла в 100 раз на ЧМ-2026

Футбол Звезда ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:19 Фото: Instagram/fifaworldcup
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал знаменитостью всего за один матч мирового первенства 2026 года. 40-летний голкипер добился фантастического роста подписчиков в социальных сетях после матча против гранда мирового футбола – Испании, сообщает Zakon.kz.

Поединок Кабо-Верде против "красной фурии" завершился нулевой ничьей, а Возинья отразил семь ударов по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи.

После этой игры возрастной голкипер, который также защищает честь португальского "Шавеша" (вторая лига), не сдержал эмоций и расплакался.

Здесь стоит отметить, что на Возинью до матча были подписаны 46 000 человек. А после геройского поединка против главного фаворита ЧМ-2026 количество его фанатов дошло до 5,6 млн.

Также нельзя не отметить, что стоимость вратаря на футбольном рынке оценивается всего лишь в 50 000 евро.

Всего за сборную Кабо-Верде Возинья сыграл 89 матчей, где пропустил 81 гол, а в 36 встречах он оставил свои ворота сухими.

Между тем на днях в казахстанской Премьер-лиге по футболу выявился единоличный лидер в лице "Ордабасы".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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