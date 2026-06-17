Более 66 тысяч комплектов фальшивой формы конфисковали в Испании перед чемпионатом мира

В Испании правоохранители изъяли более 66 тыс. единиц контрафактной футбольной экипировки, которую злоумышленники планировали реализовать во время Чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте Национальной полиции страны, была проведена операция совместно с международными партнерами, включая Интерпол и Европол. В ходе рейдов в Мадриде, Барселоне, Малаге, Эльче и Дении были задержаны 95 человек, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Расследование началось еще в апреле, когда правоохранители зафиксировали рост поставок поддельной футбольной формы на испанский рынок. Большая часть продукции представляла собой копии экипировки национальных сборных, в том числе сборной Испании, а также клубов, за которые выступают участники мирового первенства.

🚩Intervenidas más de 16 toneladas de equipaciones de #fútbol falsificadas que iban a distribuirse durante el Mundial de Fútbol 2026 ⚽️



🚔Incautados más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados



👉Valor de venta en mercado de más de 7.000.000💶



🔹Registros: #Madrid,… pic.twitter.com/lzWCGXEEcs — Policía Nacional (@policia) June 17, 2026

По данным полиции, контрафактные товары распространялись через рынки, нелегальную уличную торговлю, интернет-магазины и социальные сети. Всего было изъято более 66 тыс. футболок и комплектов формы общим весом свыше 16 тонн.

Стоимость продукции на нелегальном рынке оценивается более чем в 2 млн евро, тогда как ущерб правообладателям мог превысить 7 млн евро.

Обыски и изъятия прошли более чем по 15 адресам по всей стране, включая склады, жилые помещения и логистические центры. Следствие продолжается, не исключены новые задержания.

Операция проводится в рамках международной программы по борьбе с распространением контрафактной спортивной продукции на фоне Чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

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