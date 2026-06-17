Более 66 тысяч комплектов фальшивой формы конфисковали в Испании перед чемпионатом мира
Согласно данным, опубликованным на сайте Национальной полиции страны, была проведена операция совместно с международными партнерами, включая Интерпол и Европол. В ходе рейдов в Мадриде, Барселоне, Малаге, Эльче и Дении были задержаны 95 человек, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности.
Расследование началось еще в апреле, когда правоохранители зафиксировали рост поставок поддельной футбольной формы на испанский рынок. Большая часть продукции представляла собой копии экипировки национальных сборных, в том числе сборной Испании, а также клубов, за которые выступают участники мирового первенства.
🚩Intervenidas más de 16 toneladas de equipaciones de #fútbol falsificadas que iban a distribuirse durante el Mundial de Fútbol 2026 ⚽️— Policía Nacional (@policia) June 17, 2026
🚔Incautados más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados
👉Valor de venta en mercado de más de 7.000.000💶
🔹Registros: #Madrid,… pic.twitter.com/lzWCGXEEcs
По данным полиции, контрафактные товары распространялись через рынки, нелегальную уличную торговлю, интернет-магазины и социальные сети. Всего было изъято более 66 тыс. футболок и комплектов формы общим весом свыше 16 тонн.
Стоимость продукции на нелегальном рынке оценивается более чем в 2 млн евро, тогда как ущерб правообладателям мог превысить 7 млн евро.
Обыски и изъятия прошли более чем по 15 адресам по всей стране, включая склады, жилые помещения и логистические центры. Следствие продолжается, не исключены новые задержания.
Операция проводится в рамках международной программы по борьбе с распространением контрафактной спортивной продукции на фоне Чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
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