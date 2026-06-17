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Спорт

Более 66 тысяч комплектов фальшивой формы конфисковали в Испании перед чемпионатом мира

Более 66 тысяч фальшивых футболок конфисковали в Испании перед чемпионатом мира, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 18:37 Фото: magnific.com
В Испании правоохранители изъяли более 66 тыс. единиц контрафактной футбольной экипировки, которую злоумышленники планировали реализовать во время Чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте Национальной полиции страны, была проведена операция совместно с международными партнерами, включая Интерпол и Европол. В ходе рейдов в Мадриде, Барселоне, Малаге, Эльче и Дении были задержаны 95 человек, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Расследование началось еще в апреле, когда правоохранители зафиксировали рост поставок поддельной футбольной формы на испанский рынок. Большая часть продукции представляла собой копии экипировки национальных сборных, в том числе сборной Испании, а также клубов, за которые выступают участники мирового первенства.

По данным полиции, контрафактные товары распространялись через рынки, нелегальную уличную торговлю, интернет-магазины и социальные сети. Всего было изъято более 66 тыс. футболок и комплектов формы общим весом свыше 16 тонн.

Стоимость продукции на нелегальном рынке оценивается более чем в 2 млн евро, тогда как ущерб правообладателям мог превысить 7 млн евро.

Обыски и изъятия прошли более чем по 15 адресам по всей стране, включая склады, жилые помещения и логистические центры. Следствие продолжается, не исключены новые задержания.

Операция проводится в рамках международной программы по борьбе с распространением контрафактной спортивной продукции на фоне Чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что популярность голкипера Кабо-Верде за ночь возросла в 100 раз на ЧМ-2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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