Сотни фанатов встретили вратаря сборной Кабо‑Верде Возинью в Чили
Ранее не особо известный вратарь стал популярным на ЧМ‑2026, когда его команда сенсационно добралась до 1/16 финала.
Возинью с его напарниками на этой стадии смогли остановить только аргентинцы, которые обыграли африканцев по итогам экстра-таймов со счетом 3:2.
Лидер сборной Кабо-Верде в четырех матчах прошедшего турнира пропустил всего лишь пять мячей и заслужил похвалу мировой общественности.
После мундиаля Возинья находился в статусе свободного агента, и за ним охотились ряд команд. И вот он покинул португальский "Шавеш" и приехал подписать контракт с "Коло-Коло".
"Вечный чемпион" из Сантьяго считается самым титулованным чилийским клубом как на внутренней, так и на международной арене. Это единственный чилийский победитель Кубка Либертадорес и первый коллектив, который добился победы в международном турнире под эгидой КОНМЕБОЛ.
Свое название клуб получил в честь вождя индейцев мапуче Колоколо, поднявшего свой народ на борьбу с испанскими завоевателями.
Недавно FIFA выбрала Возинью вратарем символической сборной ЧМ-2026.