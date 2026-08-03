#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
473.59
544.68
5.94
Спорт

Сотни фанатов встретили вратаря сборной Кабо‑Верде Возинью в Чили

Футбол Контракт Вратаря, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 11:57 Фото: Instagram/colocolooficial
3 августа утром аэропорт Чили был заполнен многочисленной армией фанатов футбола, так как приземлился самолет, на борту которого находился знаменитый голкипер Возинья. 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде прилетел, чтобы подписать контракт с местным клубом "Коло‑Коло", сообщает Zakon.kz.

Ранее не особо известный вратарь стал популярным на ЧМ‑2026, когда его команда сенсационно добралась до 1/16 финала.

Возинью с его напарниками на этой стадии смогли остановить только аргентинцы, которые обыграли африканцев по итогам экстра-таймов со счетом 3:2.

Лидер сборной Кабо-Верде в четырех матчах прошедшего турнира пропустил всего лишь пять мячей и заслужил похвалу мировой общественности.

После мундиаля Возинья находился в статусе свободного агента, и за ним охотились ряд команд. И вот он покинул португальский "Шавеш" и приехал подписать контракт с "Коло-Коло".

"Вечный чемпион" из Сантьяго считается самым титулованным чилийским клубом как на внутренней, так и на международной арене. Это единственный чилийский победитель Кубка Либертадорес и первый коллектив, который добился победы в международном турнире под эгидой КОНМЕБОЛ.

Свое название клуб получил в честь вождя индейцев мапуче Колоколо, поднявшего свой народ на борьбу с испанскими завоевателями.

Недавно FIFA выбрала Возинью вратарем символической сборной ЧМ-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол
04:51, 01 августа 2026
Возинья задерживается и в "Коло-Коло" началось напряжение
Футбол Звезда ЧМ-2026
11:19, 16 июня 2026
Популярность голкипера Кабо-Верде за ночь возросла в 100 раз на ЧМ-2026
Футбол Новое Место Работы
08:00, 25 июля 2026
Самый популярный вратарь ЧМ-2026 все-таки нашел новое место работы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер &quot;Ордабасы&quot; поделился впечатлением от победы над &quot;Тобылом&quot; в КПЛ
12:44, Сегодня
Главный тренер "Ордабасы" поделился впечатлением от победы над "Тобылом" в КПЛ
Андрей Назаров в бытность главным тренером ХК &quot;Барыс&quot;
12:31, Сегодня
"Бараны-русофобы": экс-тренер "Барыса" Назаров прокомментировал бан сборной России
Григорий Бабаян рассказал, что огорчило его в матче &quot;Астаны&quot; против &quot;Улытау&quot;
12:12, Сегодня
Григорий Бабаян рассказал, что огорчило его в матче "Астаны" против "Улытау"
Александр Овечкин
11:56, Сегодня
Овечкин не попал в ТОП-20 крайних нападающих НХЛ: лучший – россиянин Кучеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: