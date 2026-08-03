Сотни фанатов встретили вратаря сборной Кабо‑Верде Возинью в Чили

3 августа утром аэропорт Чили был заполнен многочисленной армией фанатов футбола, так как приземлился самолет, на борту которого находился знаменитый голкипер Возинья. 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде прилетел, чтобы подписать контракт с местным клубом "Коло‑Коло", сообщает Zakon.kz.

Ранее не особо известный вратарь стал популярным на ЧМ‑2026, когда его команда сенсационно добралась до 1/16 финала.

Возинью с его напарниками на этой стадии смогли остановить только аргентинцы, которые обыграли африканцев по итогам экстра-таймов со счетом 3:2.

Лидер сборной Кабо-Верде в четырех матчах прошедшего турнира пропустил всего лишь пять мячей и заслужил похвалу мировой общественности.

После мундиаля Возинья находился в статусе свободного агента, и за ним охотились ряд команд. И вот он покинул португальский "Шавеш" и приехал подписать контракт с "Коло-Коло".

"Вечный чемпион" из Сантьяго считается самым титулованным чилийским клубом как на внутренней, так и на международной арене. Это единственный чилийский победитель Кубка Либертадорес и первый коллектив, который добился победы в международном турнире под эгидой КОНМЕБОЛ.

Свое название клуб получил в честь вождя индейцев мапуче Колоколо, поднявшего свой народ на борьбу с испанскими завоевателями.

Недавно FIFA выбрала Возинью вратарем символической сборной ЧМ-2026.