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Спорт

Капитан сборной Марокко предстанет перед судом после ЧМ-2026 по футболу

Футбол Суд Изнасилование , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 16:13 Фото: Instagram/equipedumaroc
Защитник французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими должен явиться в суд по месту жительства после завершения мирового первенства по футболу. Он проходит по делу об изнасиловании в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Как передает AP News, апелляция, поданная адвокатами футболиста, была отклонена, теперь этим делом займется уголовный суд.

В качестве свидетеля на слушание будет вызван нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, с которым Хакими ранее играл в ПСЖ.

Эта неприятная история берет свое начало в 2023 году, когда Ашрафу были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был взят под судебный надзор.

"Если бы я не был известным человеком, этого дела никогда бы не было. Предпочел хранить молчание на протяжении многих лет. Считал, что сохранение достоинства, терпение и доверие к правосудию позволят принять правильные решения. Это не моя история, она в ущерб моей семье, моей жизни и, прежде всего, истине. Иногда у меня возникает ощущение, что я стал легкой мишенью. Жду суда с нетерпением. Наконец-то я смогу высказаться". Ашраф Хакими

Пока же Хакими находится на ЧМ-2026 и спокойно готовится ко второму матчу своей сборной предстоящей ночью против Шотландии.

Звезда ПСЖ официально разводился с испанской актрисой Хибой Абук в марте 2023 года на фоне обвинений футболиста в изнасиловании.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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