Капитан сборной Марокко предстанет перед судом после ЧМ-2026 по футболу

Защитник французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими должен явиться в суд по месту жительства после завершения мирового первенства по футболу. Он проходит по делу об изнасиловании в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Как передает AP News, апелляция, поданная адвокатами футболиста, была отклонена, теперь этим делом займется уголовный суд.

В качестве свидетеля на слушание будет вызван нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, с которым Хакими ранее играл в ПСЖ.

Эта неприятная история берет свое начало в 2023 году, когда Ашрафу были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был взят под судебный надзор.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : " Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. "



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

"Если бы я не был известным человеком, этого дела никогда бы не было. Предпочел хранить молчание на протяжении многих лет. Считал, что сохранение достоинства, терпение и доверие к правосудию позволят принять правильные решения. Это не моя история, она в ущерб моей семье, моей жизни и, прежде всего, истине. Иногда у меня возникает ощущение, что я стал легкой мишенью. Жду суда с нетерпением. Наконец-то я смогу высказаться". Ашраф Хакими

Пока же Хакими находится на ЧМ-2026 и спокойно готовится ко второму матчу своей сборной предстоящей ночью против Шотландии.

Звезда ПСЖ официально разводился с испанской актрисой Хибой Абук в марте 2023 года на фоне обвинений футболиста в изнасиловании.