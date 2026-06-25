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Спорт

Бразилия и Марокко продолжают борьбу за "золото" ЧМ-2026 по футболу

Футбол Бразилия Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:27 Фото: Instagram/brasil
В ночь на 25 июня на мировом первенстве по футболу финишировали матчи предварительного этапа в группе С, по итогам которых Бразилия и Марокко сумели стать участниками плей-офф, сообщает Zakon.kz.

"Пентакампионы" в заключительном туре разгромили Шотландию со счетом 3:0, где Винисиус сделал дубль, еще один мяч забил Маттеус Кунья.

На 76-й минуте встречи на поле вышел Неймар, который не играл за сборную Бразилии с 2023 года.

В итоге пятикратные чемпионы мира выиграли группу С с активом в семь очков.

Здесь стоит отметить заслуги Винисиуса Жуниора, который набрал пять очков по системе "гол+пас" в трех матчах группового раунда.

Второе место в этом квартете заняла команда Марокко, обыгравшая в параллельной игре Гаити – 4:2. "Атласские львы" с багажом в семь баллов пропустили вперед себя бразильцев из-за лучшей разницы голов.

Таким образом, сборная Бразилии сыграет в плей-офф чемпионатов мира в 11-й раз подряд, а марокканцы сыграют на этой стадии второй раз в своей истории. На ЧМ-2022 эта команда заняла четвертое место, уступив Хорватии.

А днем ранее звездным матчем на нынешнем турнире отметился Криштиану Роналду, оформивший дубль в ворота сборной Узбекистана.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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