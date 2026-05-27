Сборная Марокко объявила окончательный состав на ЧМ-2026 по футболу

Фото: frmf.ma

Одна из сильнейших футбольных сборных африканского континента – Марокко – определилась со своим составом для поездки на чемпионат мира 2026 года, который стартует 11 июня, сообщает Zakon.kz.

"Атласские львы", являющиеся полуфиналистами мундиаля 2022 года в Катаре, на предстоящий турнир выставили 26 игроков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Équipe du Maroc (@equipedumaroc) Вратари: Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Мунир Эль-Каджуи ("Ренессанс де Беркан") и Ахмед Реда Таньяути (ФАР). Защитники: Нуссаир Мазрауи ("Манчестер Юнайтед"), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Белламари ("Раджа"), Найеф Агерд ("Марсель"), Чади Риад ("Кристал Пэлас"), Исса Диоп ("Фулхэм"), Редуэн Хальхаль ("Мехелен"), Ашраф Хакими (ПСЖ) и Закария Аль-Уахди ("Генк"). Полузащитники: Самир Эль-Мурабет ("Страсбур"), Айюб Буадди ("Лилль"), Нил Эль-Айнауи ("Рома"), Софьян Амбарат ("Бетис"), Аззедин Унахи ("Жирона"), Билаль Эль-Ханнусс ("Штутгарт"), Исмаэль Сайбари (ПСВ). Нападающие: Эз Абде ("Бетис"), Шемсдин Талби ("Сандерленд"), Софьян Рахими ("Аль-Айн"), Айюб Эль-Кааби ("Олимпиакос"), Браим Диас ("Реал"), Яссин Гессими ("Страсбур") и Аюбе Амаимуни ("Айнтрахт"). На ЧМ-2026 по футболу команда Марокко сыграет в группе C против Бразилии, Гаити и Шотландии. Между тем немецкий ФК "Падерборн" выиграл у чемпиона Бундеслиги-2009 и возвращается в элитный дивизион.

