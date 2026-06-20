Михаил Шайдоров рассказал, чем займется после завершения карьеры

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс опубликовала в социальных сетях видео с чемпионом Олимпиады-2026 фигуристом Михаилом Шайдоровым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во время встречи спортсменка задала вопросы известному фигуристу. В частности о том, чем бы он хотел заняться после завершения карьеры.

"Но вообще в целом хочу развивать свое ледовое шоу. Я уже планирую делать свой проект в этом году в Алматы. В конце декабря", – анонсировал Шайдоров.

Стоит отметить, что идея создания собственного ледового шоу не является новой для казахстанского фигурного катания. До этого подобный проект успешно развивал бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен.

На протяжении нескольких лет он выступал организатором масштабных ледовых представлений "Денис Тен и друзья", в которых принимали участие ведущие фигуристы мира, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Михаилу Шайдорову выплатили 250 000 долларов.