#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Михаил Шайдоров рассказал, чем займется после завершения карьеры

Казахстанский фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 07:59 Фото: Instagram/olympickz и mikhail_shaidorov
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс опубликовала в социальных сетях видео с чемпионом Олимпиады-2026 фигуристом Михаилом Шайдоровым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во время встречи спортсменка задала вопросы известному фигуристу. В частности о том, чем бы он хотел заняться после завершения карьеры.

"Но вообще в целом хочу развивать свое ледовое шоу. Я уже планирую делать свой проект в этом году в Алматы. В конце декабря", – анонсировал Шайдоров.

Стоит отметить, что идея создания собственного ледового шоу не является новой для казахстанского фигурного катания. До этого подобный проект успешно развивал бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен.

На протяжении нескольких лет он выступал организатором масштабных ледовых представлений "Денис Тен и друзья", в которых принимали участие ведущие фигуристы мира, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Михаилу Шайдорову выплатили 250 000 долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
фигурист Михаил Шайдоров
15:24, 02 апреля 2026
Еще один подарок получил Михаил Шайдоров
теннисистка Зарина Дияс
18:24, 10 апреля 2026
Зарина Дияс объявила о завершении карьеры
Михаил Шайдоров получил грант от НОК на подготовку к Олимпийским играм 2026
04:02, 28 июня 2025
Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия
07:43, Сегодня
Райан Гарсия обратился к Топурии: Гордыня предшествует падению
Стэн Вавринка
07:22, Сегодня
Чемпион трёх турниров "Большого шлема" Вавринка назвал лучшего теннисиста в истории
Джастин Гейджи
06:50, Сегодня
Адесанья: Победитель реванша Макгрегор – Холлоуэй должен стать соперником Гейджи
Александр Бублик
06:24, Сегодня
Александр Бублик заявился на турнир в Гштааде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: