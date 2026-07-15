Михаил Шайдоров под легендарный хит Майкла Джексона показал, над чем работает в США

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров поделился первыми кадрами своей новой показательной программы. Ее 22-летнему казахстанскому фигуристу поставил известный хореограф Иван Ригини, сообщает Zakon.kz.

Михаил, находящийся в Соединенных Штатах Америки для подготовки к предстоящему сезону, опубликовал соответствующее видео в своем Instagram. Для ролика, в котором можно частично увидеть новую показательную программу, Шайдоров выбрал зажигательный хит "Billie Jean" легендарного Майкла Джексона.

"Новый сезон, новая показательная программа. Огромное спасибо, Иван Ригини, за постановку. Было настоящим удовольствием работать вместе и создавать что-то совершенно новое! Не могу дождаться момента, когда покажу вам финальный результат – думаю, получилось действительно круто. А теперь пришло время определиться с костюмом", – написал Михаил.

Ему в комментариях ответил Иван Ригини, который заявил:

"Это будет нечто грандиозное! Как всегда, огромное удовольствие работать вместе! Номера Просто пушка, жду не дождусь, когда ты всем покажешь нового себя! Ты красава и мы всегда двигаемся вперед только! Горжусь".

В свою очередь подписчики отметили, что с нетерпением ждут, когда смогут увидеть новую программу Шайдорова. При этом то, что частично показал фигурист, уже вызвало у них восторг. Также болельщики пожелали Михаилу удачи в новом сезоне:

"О Боже!"

"Вот это огонь!"

"Мне это так нравится!"

"Удачи в новом сезоне, Миша!"

"Новая легендарная программа".

"Вау. Как это круто. Молодцы ребята".

"Снова вместе! Я так счастлива, что готова расплакаться!"

"Не могу дождаться, чтобы увидеть программу полностью".

"Иван Ригини – лучший Джин! Удачи и новых побед с Михаилом Шайдоровым!"

"Восторг! Очень жду новую программу! Еще я жду показательное под Скриптонита".

"Пусть у Миши будет много побед, чтобы мы могли чаще восхищаться его гала-выступлением".

"Это должен быть абсолютный космос! Миша, Ваня, вы – нереальные! Как теперь дождаться-то…"

"Я так рада, что Иван Ригини с ним, у них прям тандем. Ждем от нашего золотого мальчика новых перформансов".

"Получается, короткая программа – Ше-Линн Бурн, произвольная – Бенуа Ришо, а показательное выступление – Иван Ригини".

Пятью днями ранее Михаил опубликовал фото с одной из самых востребованных и титулованных хореографов в современном фигурном катании Ше-Линн Бурн. С ней фигурист готовит новую короткую программу.

"Готовлюсь к новому сезону. Огромная честь и крутой опыт – поработать на льду с Ше-Линн Бурн над новой короткой программой. Очень благодарен за эту совместную работу! Как думаете, в каком стиле будет новая короткая программа?" – делился Олимпийский чемпион.

Материал по теме Михаил Шайдоров улетел из Казахстана в США: почему?

22 июня 2026 года Михаил Шайдоров порадовал своих поклонников новыми кадрами из США, куда улетел для подготовки к предстоящему сезону. В частности, фигурист опубликовал фотографию с одним из самых титулованных и выдающихся тренеров в современном фигурном катании Рафаэлем Арутюняном, который тренирует таких топ-спортсменов, как Илья Малинин, Петр Гуменник и Софья Самоделкина.