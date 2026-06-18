Михаилу Шайдорову выплатили 250 000 долларов

Более 250 млн выплачено призерам и тренерам зимней Олимпиады. Об этом сегодня, 18 июня 2026 года, заявили в Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, как следует из релиза, правительство РК приняло постановление о выплате денежных вознаграждений победителю XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, прошедших в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, Михаилу Шайдорову (фигурное катание), а также Надежде Морозовой (конькобежный спорт), вошедшей в число шести лучших спортсменов.

Согласно постановлению, из резерва правительства выделены средства на выплаты спортсменам и их тренерам. В общей сложности денежные премии получили 2 спортсмена и их 5 тренеров. В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие денежные вознаграждения:

Михаилу Шайдорову – 250 000 долларов (более 122 млн тенге);

Надежде Морозовой – 5000 долларов (более 2,4 млн тенге).

"Денежные премии также выплачены первым, личным и главным тренерам спортсменов-призеров". Пресс-служба МТС РК

Кроме того, как подчеркнули в Минспорта, призерам Олимпийских игр будет оказана дополнительная поддержка со стороны местных исполнительных органов.

"В частности, акиматы предоставят спортсменам бесплатные квартиры из местного коммунального жилищного фонда". Пресс-служба МТС РК

10 июня 2026 года в Минспорта назвали "сигналом" ситуацию с Михаилом Шайдоровым и Бибисарой Асаубаевой.