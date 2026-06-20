Пять казахстанских боксеров поборются за "золото" турнира в Китае

В рамках второго этапа Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай) состоялись полуфинальные поединки. По их итогам в финал международного турнира вышли пять представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Санжар Ташкенбай (до 50 кг) в 1/2 оказался сильнее Мартина Сальвадора (Испания). Назым Кызбайбай (до 54 кг) выиграла у Натничи Чонгпронгланг (Таиланд).

Виктория Графеева (до 60 кг) стала финалисткой, победив Ситору Турдибекову (Узбекистан). Абылайхан Жусупов (до 70 кг) одержал победу над иорданцем Зейядом Ишаишем. Айбек Оралбай, выступающий в весе свыше 90 килограммов, остановил Жоэля Рамоса (Бразилия).

Аида Абикеева (до 65 кг), Валерия Аксенова (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг) свои полуфиналы проиграли, завершив ЭКМ с "бронзой".

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финалы пройдут 21 июня.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил медальные шансы на Кубке мира по боксу в Китае.