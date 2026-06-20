#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Пять казахстанских боксеров поборются за "золото" турнира в Китае

Пять казахстанских боксеров поборются за золото турнира в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 22:39 Фото: olympic.kz
В рамках второго этапа Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай) состоялись полуфинальные поединки. По их итогам в финал международного турнира вышли пять представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Санжар Ташкенбай (до 50 кг) в 1/2 оказался сильнее Мартина Сальвадора (Испания). Назым Кызбайбай (до 54 кг) выиграла у Натничи Чонгпронгланг (Таиланд).

Виктория Графеева (до 60 кг) стала финалисткой, победив Ситору Турдибекову (Узбекистан). Абылайхан Жусупов (до 70 кг) одержал победу над иорданцем Зейядом Ишаишем. Айбек Оралбай, выступающий в весе свыше 90 килограммов, остановил Жоэля Рамоса (Бразилия).

Аида Абикеева (до 65 кг), Валерия Аксенова (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг) свои полуфиналы проиграли, завершив ЭКМ с "бронзой".

Как отметили в пресс-службе НОК РК, финалы пройдут 21 июня.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил медальные шансы на Кубке мира по боксу в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Еще одна медаль для Казахстана: Друзин стал серебряным призером Кубка мира в Канаде
23:32, 20 июня 2026
Еще одна медаль для Казахстана: Друзин стал серебряным призером Кубка мира в Канаде
Казахстан увеличил медальные шансы на Кубке мира по боксу
19:40, 19 июня 2026
Казахстан увеличил медальные шансы на Кубке мира по боксу в Китае
спортсмен
18:30, 26 марта 2026
Казахстанские лучники поборются за "золото" в трех финалах Кубка Азии в Таиланде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские боксёры узнали соперников по финалам Кубка мира в Китае
23:49, 20 июня 2026
Казахстанские боксёры узнали соперников по финалам Кубка мира в Китае
Виктор Друзин завоевал вторую медаль в суперфинале Кубка мира в Канаде
23:11, 20 июня 2026
Виктор Друзин завоевал вторую медаль в суперфинале Кубка мира в Канаде
Пять казахстанских боксёров вышли в финал Кубка мира в Китае
22:49, 20 июня 2026
Пять казахстанских боксёров вышли в финал Кубка мира в Китае
&quot;Кайсар&quot; и &quot;Улытау&quot; поделили очки в матче КПЛ
22:19, 20 июня 2026
"Кайсар" и "Улытау" поделили очки в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: