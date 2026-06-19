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Спорт

Казахстан увеличил медальные шансы на Кубке мира по боксу в Китае

Казахстан увеличил медальные шансы на Кубке мира по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 19:40 Фото: olympic.kz
В Гуйяне (Китай) в рамках этапа Кубка мира по боксу завершилась дневная сессия пятого соревновательного дня. По ее итогам в полуфинал пробились три представителя сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Абылайхан Жусупов в весовой категории до 70 кг единогласным решением судей победил Шавкатжона Болтаева из Узбекистана, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль ЭКМ.

В 1/2 финала также вышел Санжар Ташкенбай (до 50 кг). Казахстанец уверенно выиграл у Анваржана Ходжиева из Кыргызстана. В женских соревнованиях Виктория Графеева (до 60 кг) одержала победу над О Ён Джи из Южной Кореи.

На стадии четвертьфинала выступление завершили Лаура Есенкельды (до 70 кг) и Тимур Нурсеитов (до 75 кг).

Добавим, что в вечерней сессии на ринг выйдут Алуа Балкибекова (до 51 кг), Аида Абикеева (до 65 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша Назым Кызайбай гарантировала себе медаль этапа Кубка мира по боксу в Китае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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