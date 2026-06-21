Казахстан завершил Кубок мира по боксу в Китае с пятью золотыми медалями

Казахстанские боксеры завершили выступление на втором этапе Кубка мира в Гуйяне (Китай). Наша сборная на крупном международном турнире завоевала пять золотых медалей, сообщает Zakon.kz.

Последнее "золото" стране принес Айбек Оралбай. В финале весовой категории свыше 90 кг казахстанец выиграл у Никиты Путилова (Германия).

Ранее первыми на ЭКМ стали Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Назым Кызайбай (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг) и Абылайхан Жусупов (до 70 кг).

С "бронзой" завершили соревнования Аида Абикеева (до 65 кг), Валерия Аксенова (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).