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Спорт

Еще одна медаль для Казахстана: Друзин стал серебряным призером Кубка мира в Канаде

Еще одна медаль для Казахстана: Друзин стал серебряным призером Кубка мира в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 23:32 Фото: olympic.kz
Виктор Друзин принес стране вторую медаль суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию в Торонто (Канада). Спортсмен поднялся на вторую ступень в произвольной программе, сообщает Zakon.kz.

В решающем выступлении казахстанец набрал 248.5525 балла. Этот результат принес ему "серебро".

Победителем стал Ранджуо Томблин (Великобритания) – 255.9600. Итальянец Филиппо Пелати завершил соревнования на третьей строчке – 246.2639.

Ранее сообщалось, что казахстанский пловец стал третьим на суперфинале в Торонто.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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