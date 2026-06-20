Еще одна медаль для Казахстана: Друзин стал серебряным призером Кубка мира в Канаде

Фото: olympic.kz

Виктор Друзин принес стране вторую медаль суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию в Торонто (Канада). Спортсмен поднялся на вторую ступень в произвольной программе, сообщает Zakon.kz.

В решающем выступлении казахстанец набрал 248.5525 балла. Этот результат принес ему "серебро". Победителем стал Ранджуо Томблин (Великобритания) – 255.9600. Итальянец Филиппо Пелати завершил соревнования на третьей строчке – 246.2639. Ранее сообщалось, что казахстанский пловец стал третьим на суперфинале в Торонто.

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