Казахстанский пловец стал третьим на суперфинале в Торонто
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин стал призером суперфинала Кубка мира в Торонто (Канада). Спортсмен завоевал бронзовую медаль в технической программе, сообщает Zakon.kz.
За свое выступление казахстанец получил от судей 235.4583 балла.
Победителем стал Ранджуо Томблин (Великобритания) – 249.2033. Второе место занял Муе Го (Китай) – 245.6576.
Ранее сообщалось, что казахстанские пловцы блеснули в США, завоевав четыре медали.
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