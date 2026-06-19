Казахстанский пловец стал третьим на суперфинале в Торонто

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин стал призером суперфинала Кубка мира в Торонто (Канада). Спортсмен завоевал бронзовую медаль в технической программе, сообщает Zakon.kz.

За свое выступление казахстанец получил от судей 235.4583 балла. Победителем стал Ранджуо Томблин (Великобритания) – 249.2033. Второе место занял Муе Го (Китай) – 245.6576. Ранее сообщалось, что казахстанские пловцы блеснули в США, завоевав четыре медали.

Поделитесь новостью