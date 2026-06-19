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Спорт

Казахстанский пловец стал третьим на суперфинале в Торонто

Казахстанский пловец стал третьим на суперфинале в Торонто, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 01:31 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин стал призером суперфинала Кубка мира в Торонто (Канада). Спортсмен завоевал бронзовую медаль в технической программе, сообщает Zakon.kz.

За свое выступление казахстанец получил от судей 235.4583 балла.

Победителем стал Ранджуо Томблин (Великобритания) – 249.2033. Второе место занял Муе Го (Китай) – 245.6576.

Ранее сообщалось, что казахстанские пловцы блеснули в США, завоевав четыре медали.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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