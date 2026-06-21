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Спорт

Смешанный дуэт из Казахстана стал бронзовым призером Кубка мира в Канаде

Смешанный дуэт из Казахстана стал бронзовым призером Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 23:01 Фото: olympic.kz
Представители команды Казахстана по артистическому плаванию Наргиза Болатова и Виктор Друзин вошли в число призеров суперфинала Кубка мира в Торонто (Канада). Спортсмены завоевали "бронзу" в соревнованиях среди смешанных дуэтов (произвольная программа), сообщает Zakon.kz.

Болатова и Друзин за свое выступление получили от судей 243.8800 балла. Обладателями "золота" стали Изабэль Торп и Ранджуо Томблин (Великобритания) – 264.3033. Второе место заняли чилийцы Теодоро Гарриодо и Николас Кампос – 244.7409.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, до этого Виктор Друзин завоевал серебро и бронзу в сольных программах артистического плавания.

Ранее сообщалось, что 19 медалей на международной арене завоевали казахстанские спортсмены за выходные.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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