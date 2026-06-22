"Продемонстрировали характер": Сапиев выступил с неожиданным обращением к боксерам

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Казахстанский боксер и олимпийский чемпион Серик Сапиев обратился к отечественным спортсменам, триумфально выступившим на этапе Кубка мира World Boxing в Китае, передает Zakon.kz.

В своих социальных сетях Сапиев выразил искреннее восхищение мастерством нового поколения казахстанских мастеров кожаной перчатки. "От всей души поздравляю чемпионов Кубка мира! На прошедшем в Китае Кубке мира наши боксеры продемонстрировали высочайший класс, характер и волю к победе, достойно защитив честь страны на международной арене. Назым Кызайбай, Виктория Графеева, Абылайхан Жусипов, Санжар Ташкенбай және Айбек Оралбай – поздравляю каждого из вас с этими блестящими золотыми медалями!" – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серик Сапиев (@serik_sapiyev) Наша сборная на крупном международном турнире завоевала пять золотых медалей. Последнее "золото" стране принес Айбек Оралбай. В финале весовой категории свыше 90 кг казахстанец выиграл у Никиты Путилова (Германия).

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