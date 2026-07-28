#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
476.75
541.59
6.06
Спорт

Стрелки из Казахстана вошли в топ-10 мирового турнира в Китае

Казахстан стал восьмым на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 23:41 Фото: olympic.kz
Казахстанские спортсмены вошли в десятку лучших на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Ханчжоу (Китай), сообщает Zakon.kz.

Наргиза Сарманова и Марк Почивалов показали восьмой результат в соревнованиях среди смешанных команд в дисциплине "трап". В финал же проходили четыре лучшие сборные.

Итоговую победу одержала Австралия. Китай финишировал вторым. Италия замкнула тройку лучших.

Казахстанцы Даниил Почивалов и Элеонора Ибрагимова заняли 17-е место.

Ранее сообщалось, что 17-летний борец из Казахстана стал чемпионом мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай
18:19, 30 июня 2026
Казахстан отправит сильнейших стрелков на Кубок мира в Китай
Казахстан отправляет 18 спортсменов на престижный этап Кубка мира
00:20, 19 июля 2026
Казахстан отправляет 18 спортсменов на престижный этап Кубка мира в Китае
Надежда Морозова, олимпиада, конькобежка, Италия
23:03, 07 февраля 2026
Казахстанские конькобежки вошли в топ-10 на Олимпиаде-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба ФК &quot;Омония&quot;
00:12, 29 июля 2026
Главный тренер "Омонии" Берг оценил "Кайрат" перед ответной игрой в Лиге чемпионов
Фото: UFC
23:40, 28 июля 2026
Бывший чемпион UFC Джон Джонс выбрал между Роналду и Месси
Фото: UFC
23:10, 28 июля 2026
Джон Джонс категорично отверг обвинения в использовании стероидов
Фото: WTA
22:54, 28 июля 2026
Анна Данилина не смогла выйти в четвертьфинал топового турнира в Вашингтоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: