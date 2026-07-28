Стрелки из Казахстана вошли в топ-10 мирового турнира в Китае

Казахстанские спортсмены вошли в десятку лучших на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Ханчжоу (Китай), сообщает Zakon.kz.

Наргиза Сарманова и Марк Почивалов показали восьмой результат в соревнованиях среди смешанных команд в дисциплине "трап". В финал же проходили четыре лучшие сборные.

Итоговую победу одержала Австралия. Китай финишировал вторым. Италия замкнула тройку лучших.

Казахстанцы Даниил Почивалов и Элеонора Ибрагимова заняли 17-е место.

Ранее сообщалось, что 17-летний борец из Казахстана стал чемпионом мира.