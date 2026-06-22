Египет одержал яркую и дебютную победу в истории мировых чемпионатов по футболу

Утром 22 июня футболисты сборной Египта одержали волевую победу над командой Новой Зеландии – 3:1 в рамках второго тура группового раунда ЧМ-2026. Для "фараонов" это первый успех за всю историю участия в мировых первенствах, начиная с 1934 года, сообщает Zakon.kz.

Поединок проходил в канадском Ванкувере на арене "Би-Си Плэйс", начало и половина которого проходила под диктовку новозеландцев. Они открыли счет на 15-й минуте усилиями своего защитника Финна Сермана.

Этот результат держался весь первый тайм и некоторое время после перерыва. Но уже с 58-й минуты египтяне кардинально изменили свой рисунок игры.

Сначала Мостафа Зико забил ответный мяч, затем он ассистировал Мохамеду Салаху, который вывел вперед уже африканцев.

А на 82-й минуте Трезеге с передачи Салаха поставил точку в этом матче – 3:1.

Тем самым Египет впервые в своей истории только с девятой попытки выиграл матч на мундиале. За три предыдущих турнира, первый из которых датируется 1934 годом, не было ни одной победы.

Лучшим футболистом этой исторической победы египетской дружины признан Мохамед Салах. Для экс-игрока "Ливерпуля" забитый гол стал 68-м в майке сборной Египта. Ему не хватает всего одного взятия ворот, чтобы догнать рекордсмена "фараонов", а также ее нынешнего главного тренера Хоссама Хассана, в активе которого 69 голов.

В итоге Египет после матчей второго тура в группе G вышел на первое место турнирной таблицы с активом в четыре очка.

Второе и третье место в этом квартете делят Иран и Бельгия, у них по два балла. Минувшей ночью они сыграли вничью между собой – 2:2.

В заключительном третьем туре 27 июня Египет сразится с Ираном, а Бельгия встретится с Новой Зеландией. Вся эта четверка сохраняет шансы выхода в плей-офф.

Накануне путевку в следующий раунд текущих соревнований гарантировала себе сборная Германии.