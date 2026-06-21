Япония разгромила Тунис и вошла в историю мировых чемпионатов по футболу

21 июня в Монтеррее (Мексика) прошел матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Японии и Туниса, который уже вписан в историю как 1000‑й за все время проведения данного турнира, сообщает Zakon.kz.

В честь этой юбилейной игры на форме арбитров были сделаны золотые полоски и нашивка "1000‑й матч". А на трибунах присутствовал сам глава FIFA – Джанни Инфантино.

Естественно, каждая из двух этих команд хотела вписать себя в историю с положительной стороны и это удалось представителям Японии, которые разгромили африканцев со счетом 4:0.

Даити Камада открыл счет в этом противостоянии уже на четвертой минуте. Еще в первом тайме Аясе Уэда удвоил преимущество японского коллектива.

После перерыва Дзюня Ито забил третий мяч азиатов. А на 83-й Уэда стал автором дубля.

В итоге 4:0 и Япония с четырьмя очками делит первое и второе места в группе F с Голландией. "Оранжевые" в свою очередь в другом матче этой подгруппы легко разобрались со Швецией – 5:1.

Теперь 26 июня в рамках игр третьего тура ЧМ-2026 Нидерланды сыграют с Тунисом, а Япония сразится с "Тре Крунур".

Пока ведущая тройка в этом квартете борется за попадание в плей-офф турнира, то Тунис может паковать чемоданы для вылета домой, после второго разгрома подряд.

На старте мундиала "карфагенские орлы" были биты Швецией – 5:1.