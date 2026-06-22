Аргентина в плей-офф ЧМ-2026: Месси побил рекорд Клозе и оформил дубль

Сборная Аргентины по футболу одержала уверенную победу над командой Австрии во втором туре группового этапа ЧМ-2026 и досрочно гарантировала себе участие в стадии плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 23 июня 2026 года издание Sports.kz, матч завершился со счетом 2:0 в пользу действующих обладателей титула, а главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший дубль.

В дебюте встречи, на восьмой минуте, Месси упустил шанс открыть счет, пробив мимо ворот с пенальти. Однако на 39-й минуте форвард исправился, забив с игры. Этот гол стал для него 17-м на мундиалях – Месси обошел легендарного немца Мирослава Клозе (16) и стал единоличным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

На 95-й минуте нападающий закрепил успех команды, отправив второй мяч в сетку австрийцев. Набрав шесть очков после двух туров, подопечные Лионеля Скалони гарантировали себе место в следующей стадии турнира.

Сразу после капитан триумфаторов поделился эмоциями от исторического достижения. Лионель Месси честно признался, что перед выходом на поле стадиона совершенно не думал о личных рекордах.

"На этом чемпионате мира все матчи очень конкурентные, они проходят на высоком уровне и с большой интенсивностью. Я очень наслаждаюсь этим моментом и с нетерпением жду возможности разделить его со своими партнерами по команде", – отметил Месси.

Также форвард ответил на вопрос о том, думал ли он перед матчем о возможности превзойти достижение Мирослава Клозе.

"Не особо. Мы думали только о том, чтобы добиться победы", – заявил он.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с Иорданией, а Австрия встретится с Алжиром. Оба поединка пройдут параллельно 28 июня и начнутся в 07:00 по времени Астаны.

Ранее произошло еще одно открытие нынешнего турнира: сборная Кюрасао набрала историческое очко и находится в шаге от плей-офф ЧМ-2026.