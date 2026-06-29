"Уимблдон-2026" стартует 29 июня: участники, одежда, традиции

29 июня в Лондоне начинается старейший и самый престижный в мире теннисный турнир серии "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

Казахстан в одиночном разряде представят Александр Бублик и Александр Шевченко у мужчин, а также Елена Рыбакина и Юлия Путинцева у женщин. В парном разряде выступит первая ракетка Казахстана в этой дисциплине Анна Данилина.

Казахстанские любители спорта смогут в прямом эфире следить за матчами Уимблдонского турнира на телеканале "QAZSPORT". Об этом стало известно из соцсетей директора телеканала Наги Бакытбекова.

"В ходе турнира зрителям будут доступны матчи мужского и женского одиночного и парного разрядов, а также игры решающих стадий соревнований", – говорится в сообщении.

В первый день соревнований заявлены казахстанцы Александр Шевченко и Юлия Путинцева, которая в своих соцсетях заявила о прибытии на турнир. Спортсменка разместила несколько фотографий с корта и вне его.

Первой соперницей Путинцевой станет немецкая теннисистка Татьяна Мария.

Что касается первой ракетки Казахстана, то в первом круге турнира Рыбакина встретится с представительницей Франции Луа Буассон. Матч заявлен на 30 июня в 19:00 по казахстанскому времени.

Ну а фанаты тенниса уже определились с выбором самого красивого платья этого "Уимблдона". Победу в неофициальном опросе одержала украинская теннисистка Марта Костюк. Бренд Wilson выбрал спортсменку для самых интересных образов.

Также завсегдатаи турнира напомнили будущим зрителям несколько фактов о нем. Оказалось, что, помимо белых шорт и традиционных клубничных десертов, есть еще три:

факт первый. Траву на центральном корте стригут каждый день под высоту ровно 8 мм. Измеряют линейкой.

факт второй. На "Уимблдоне" до сих пор есть соколиный отряд. Они выпускают хищных птиц перед рассветом, чтобы распугать голубей. Голуби клюют траву и мешают идеальному отскоку.

факт третий: Клуб до сих пор требует, чтобы игроки называли "Королевскую ложу" полным именем. И кланяться в сторону королевской семьи – не шутка, а протокол.

"Белое, трава 8 мм и соколы – это "Уимблдон", – подытожили они.

Самая модная теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, но не смогла победить.