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Спорт

Матч Португалия – Узбекистан станет дебютным в истории личных противостояний команд

Португалия-Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 07:33 Фото: Instagram/uzbekistanfa
23 июня сборные Португалии и Узбекистана впервые в истории встретятся на футбольном поле, сообщает Zakon.kz.

Для сборной Узбекистана чемпионат мира-2026 стал первым в истории страны. Футболисты прибыли туда под руководством чемпиона мира-2006 и обладателя "Золотого мяча" того же года итальянца Фабио Каннаваро.

Португалия-Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 07:33

Фото: Instagram/uzbekistanfa

Историческая встреча пройдет на стадионе NRG в Хьюстоне. Команды сойдутся во втором туре чемпионата мира-2026.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Казахстана. В прямом эфире матч покажет телеканал "Qazsport".

Главным арбитром матча назначен марокканец Джалал Джайед. Ассистентами судьи будут его соотечественники – Закария Бринси и Мустафа Акаркад. Резервными судьями назначены представители ЮАР Абонгайла Том и Захеле Сивела.

"Предстоящий матч называют самым ожидаемым для болельщиков из стран Центральной Азии и СНГ. Интерес к матчу подогревает и то, что сборные никогда не играли друг против друга. Встреча станет дебютной в истории личных противостояний Португалии и Узбекистана", – делятся информацией в соцсетях потенциальные зрители матча.

А те, кто не разбирается в тонкостях футбола, готовы смотреть матч ради Криштиану Роналду. К слову, в лучшие его годы сборная Португалии регулярно играла на чемпионатах мира. Однако лучший ее результат – это четвертое место на ЧМ-2006.

При этом наставник сборной Узбекистана Фабио Каннаваро перед матчем с Португалией заявил в интервью Ассоциации футбола Узбекистана, что команда должна быть максимально дисциплинированной в обороне и пытаться создавать сопернику проблемы с мячом.

"Роналду – великий футболист. Но после начала матча обо всем этом нужно забыть", – подчеркнул он.

В группе K, помимо вышеназванных стран, играют Колумбия и Демократическая Республика Конго. После первого тура колумбийцы набрали три очка и лидируют в таблице. Далее расположились Португалия и ДР Конго, на счету которых по одному очку. Узбекистан замыкает квартет без очков.

22 июня сборная Ирана на ЧМ-2026 по футболу удостоилась похвалы от президента ФИФА Джанни Инфантино.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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