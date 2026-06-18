Узбекистан сыграл свой первый исторический матч на ЧМ-2026 по футболу

Утром 18 июня на мировом чемпионате по футболу свой дебютный поединок провела сборная Узбекистана, которая встретилась с командой Колумбии, сообщает Zakon.kz.

Более опытные южноамериканцы были сильнее в этом поединке и обыграли наших соседей в первом туре групповой стадии ЧМ-2026 со счетом 3:1.

Колумбийцы повели в счете на 40-й минуте, когда отличился защитник Даниэль Муньос. После перерыва узбеки восстановили равновесие, первый исторический гол забил Аббосбек Файзуллаев.

Но не долго длилась радость узбекской дружины, спустя мгновение колумбийцы вновь вырвались вперед, после гола форварда "Баварии" Луиса Диаса.

А под занавес встречи окончательную точку поставил другой нападающий "кофейщиков" – Хаминтон Кампас – 3:1.

Здесь стоит отметить, что в Узбекистане в день матча своей сборной перенесли начало рабочего дня на три часа позже.

"Конечно, наш президент, как и 40-миллионный народ, очень ждет этот матч. Глава страны посмотрит этот матч в кругу своей семьи, вместе с внуками". Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов

Таким образом, Колумбия, набрав три очка, возглавила таблицу группы K. Узбекистан на четвертом месте, вторую и третью строчку делят ДР Конго и Португалия, которые сыграли между собой вничью (1:1).

Во втором туре ЧМ-2026 Португалия сыграет с Узбекистаном (23-го июня), ДР Конго сразится с Колумбией (24 июня).

Между тем уволенный полгода назад из "МЮ" Рубен Аморим на днях возглавил легендарный итальянский "Милан".