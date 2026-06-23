Популярная мексиканская утка Мерлин побывала на приеме у президента страны

Ставшая в один миг знаменитой утка Мерлин, которую уже назвали неофициальным талисманом сборной Мексики на ЧМ-2026 по футболу, посетила Национальный дворец по приглашению президента этой страны Клаудии Шейнбаум, сообщает Zakon.kz.

На традиционную утреннюю пресс-конференцию птица-болельщик Мерлин пришла в джерси сборной Мексики и шарфе FIFA. Местная знаменитость была в сопровождении своих хозяев.

Клаудия Шейнбаум сразу же высказалась, что история утки стала символом не только чемпионата мира, но и трудолюбия ее владельцев.

"Всем уже известно, что Мерлин практически стала талисманом ЧМ, и, как это принято у нас, это вопрос гуманизма. Хотим познакомиться с этой семьей, узнать об их жизни и помочь им. Ее семья заботится о ней и делает Мексику великой страной". Заявление президента Мексики

Во время данной аудиенции произошел забавный эпизод, когда глава государства хотела погладить птицу, то Мерлин слегка клюнула ее в руку.

Впервые Мерлина заметили прогуливающимся по улицам центра города в день открытия мундиаля, тогда сборная Мексики одержала стартовую победу.

И с тех пор эта птица стала сенсацией и появлялась в различных СМИ, всегда в сопровождении своих владельцев – Карлы Иветт Гомес и ее сыновей Карлоса и Кристиана, которые продают воду на улицах исторического центра.

Сейчас утка стала настолько знаменитой, что семья решила начать процесс регистрации изображения питомца.

"Хотим, чтобы весь мир узнал о прекрасной стороне Мексики, потому что, мне кажется, именно поэтому мы стали такими популярными. Люди увидели трудолюбивую семью, которая каждый день встает, чтобы заработать себе на жизнь". Владелица утки Карла Иветт Гомес

Что касается дел самой сборной Мексики, то здесь у них все отлично. Хозяйка ЧМ-2026 первой из всех 48 команд завоевала путевку в плей-офф данного турнира.