Вылет сборной Южной Кореи с ЧМ-2026: президент страны в шоке, тренер подал в отставку
Оказалось, что глава Южной Кореи имеет непосредственное отношение к футболу. Это стало известно из его последней публикации в Х.
"Как бывший почетный президент профессионального футбольного клуба и человек, всей душой болеющий за национальную сборную, я не просто удивлен, а глубоко шокирован неожиданным результатом", – начал он свое развернутое сообщение.
Он убежден, что кадровые решения определяют все.
"Когда при назначении руководителей важнее личная лояльность, чем профессиональные качества, а на ответственные посты попадают некомпетентные люди, итог оказывается предсказуемым", – отметил президент Южной Кореи.
С его слов, неудача с выходом в финальную часть чемпионата мира, которая вызвала у граждан глубокое разочарование, по всей видимости, стала следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике.
"Важно создать строгую систему контроля для обеспечения прозрачности, справедливости и объективности управления, а также добиться того, чтобы каждый нес ответственность, соответствующую своим действиям и их последствиям", – подчеркнул глава страны.
Он поручил Министерству культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в причинах произошедшего, провести всесторонний анализ ситуации и подготовить меры по предотвращению подобных случаев в будущем. Это связано с тем, что участие в чемпионате мира требует значительных бюджетных средств и государственной поддержки.
"Я глубоко сожалею, что из-за этой вопиющей ситуации граждане страны испытали столь сильное разочарование. Мы оперативно проведем реформу системы управления спортом, чтобы подобное больше не повторилось", – подытожил свою публикацию президент Южной Кореи.
최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다.— 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026
저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다.
결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯… https://t.co/wNwtKlo1qY
Сборная Южной Кореи с тремя очками заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира.
Также футболисты сборной Турции остались без пышного приема в аэропорту Стамбула, а футболистам Уругвая отказали в чартерном рейсе.