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Спорт

Вылет сборной Южной Кореи с ЧМ-2026: президент страны в шоке, тренер подал в отставку

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 08:25 Фото: Instagram/thekfa
28 июня президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен поручил расследовать вылет сборной с ЧМ-2026, а главный тренер сборной Хон Мен Бо взял на себя ответственность за неудовлетворительные результаты команды и подал в отставку, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что глава Южной Кореи имеет непосредственное отношение к футболу. Это стало известно из его последней публикации в Х.

"Как бывший почетный президент профессионального футбольного клуба и человек, всей душой болеющий за национальную сборную, я не просто удивлен, а глубоко шокирован неожиданным результатом", – начал он свое развернутое сообщение.

Он убежден, что кадровые решения определяют все.

"Когда при назначении руководителей важнее личная лояльность, чем профессиональные качества, а на ответственные посты попадают некомпетентные люди, итог оказывается предсказуемым", – отметил президент Южной Кореи.

С его слов, неудача с выходом в финальную часть чемпионата мира, которая вызвала у граждан глубокое разочарование, по всей видимости, стала следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике.

"Важно создать строгую систему контроля для обеспечения прозрачности, справедливости и объективности управления, а также добиться того, чтобы каждый нес ответственность, соответствующую своим действиям и их последствиям", – подчеркнул глава страны.

Он поручил Министерству культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в причинах произошедшего, провести всесторонний анализ ситуации и подготовить меры по предотвращению подобных случаев в будущем. Это связано с тем, что участие в чемпионате мира требует значительных бюджетных средств и государственной поддержки.

"Я глубоко сожалею, что из-за этой вопиющей ситуации граждане страны испытали столь сильное разочарование. Мы оперативно проведем реформу системы управления спортом, чтобы подобное больше не повторилось", – подытожил свою публикацию президент Южной Кореи.

Сборная Южной Кореи с тремя очками заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира.

Также футболисты сборной Турции остались без пышного приема в аэропорту Стамбула, а футболистам Уругвая отказали в чартерном рейсе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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