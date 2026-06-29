Вылет сборной Южной Кореи с ЧМ-2026: президент страны в шоке, тренер подал в отставку

28 июня президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен поручил расследовать вылет сборной с ЧМ-2026, а главный тренер сборной Хон Мен Бо взял на себя ответственность за неудовлетворительные результаты команды и подал в отставку, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что глава Южной Кореи имеет непосредственное отношение к футболу. Это стало известно из его последней публикации в Х.

"Как бывший почетный президент профессионального футбольного клуба и человек, всей душой болеющий за национальную сборную, я не просто удивлен, а глубоко шокирован неожиданным результатом", – начал он свое развернутое сообщение.

Он убежден, что кадровые решения определяют все.

"Когда при назначении руководителей важнее личная лояльность, чем профессиональные качества, а на ответственные посты попадают некомпетентные люди, итог оказывается предсказуемым", – отметил президент Южной Кореи.

С его слов, неудача с выходом в финальную часть чемпионата мира, которая вызвала у граждан глубокое разочарование, по всей видимости, стала следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике.

"Важно создать строгую систему контроля для обеспечения прозрачности, справедливости и объективности управления, а также добиться того, чтобы каждый нес ответственность, соответствующую своим действиям и их последствиям", – подчеркнул глава страны.

Он поручил Министерству культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в причинах произошедшего, провести всесторонний анализ ситуации и подготовить меры по предотвращению подобных случаев в будущем. Это связано с тем, что участие в чемпионате мира требует значительных бюджетных средств и государственной поддержки.

"Я глубоко сожалею, что из-за этой вопиющей ситуации граждане страны испытали столь сильное разочарование. Мы оперативно проведем реформу системы управления спортом, чтобы подобное больше не повторилось", – подытожил свою публикацию президент Южной Кореи.

최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다.



저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다.



결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯… https://t.co/wNwtKlo1qY — 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026

Сборная Южной Кореи с тремя очками заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира.

Также футболисты сборной Турции остались без пышного приема в аэропорту Стамбула, а футболистам Уругвая отказали в чартерном рейсе.