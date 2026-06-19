Мексика стала первым участником плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Утром 19 июня сборная Мексики по футболу завоевала первую путевку в плей-офф ЧМ-2026, став победителем группы A. Хозяева турнира обыграли Южную Корею (1:0) в матче второго тура текущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Единственный и победный гол в этом противостоянии забил хавбек мексиканского коллектива Луис Ромо, которому удалось воспользоваться ошибкой голкипера соперника Ким Сын Гю и поразить ворота.

В итоге команда Хавьера Агирре одержала вторую победу подряд и первой на этом турнире пробилась в плей-офф. Ранее мексиканцы победили сборную ЮАР со счетом 2:0.

Тем самым "трехцветные" досрочно выиграли в подгруппе A, набрав шесть очков. В заключительном третьем туре 25 июня они сыграют против Чехии.

В свою очередь чешская дружина во втором туре данного турнира разошлась миром с ЮАР – 1:1.

Тем временем на ЧМ-2026 накануне был зафиксирован еще один сенсационный результат, который преподнесли футболисты ДР Конго.

Конголезцы не дали обыграть себя представителям Португалии во главе с главным снайпером мирового футбола Криштиану Роналду (1:1).